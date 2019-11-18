В Перми мошенники попытались похитить квартиру у слепого инвалида

В Перми в полицию обратился инвалид по зрению, который заявил, что его квартирой обманом завладели мошенники. Пользуясь тем, что мужчина не в силах ознакомиться с документами, злоумышленники подменили условия договора займа.

Как пояснили в прокуратуре Пермского края, договор без ведома заемщика был дополнен условием о переходе его квартиры в залог и возможности ее взыскания в случае просрочки платежей. Когда такой случай наступил, квартиру инвалида попытались взыскать в счет уплаты долга.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением в интересах владельца квартиры о признании договора залога недействительным. Мотовилихинский районный суд Перми удовлетворил эти требования. В настоящее время квартира инвалиду возвращена.