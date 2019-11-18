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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Самаре предложили меры по улучшению инвестиционного климата региона

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
В "Точке кипения" Самарского государственного экономического университета состоялась расширенное заседание экспертной группы, представители которой совместно с бизнес-сообществом обсудили показатели Национального рейтинга состояния инвестиционного климата
Фото: Пресс-служба минэкономразвития и инвестиций Самарской области Фото: Пресс-служба минэкономразвития и инвестиций Самарской области
Фото: Пресс-служба минэкономразвития и инвестиций Самарской области

Напомним, в Национальном рейтинге инвестиционного климата 2019 года Самарская область поднялась на 24 позиции и вошла в десятку регионов с лучшей динамикой. Рейтинг с 2014 года составляет федеральное Агентство стратегических инициатив на основе опроса предпринимателей. Он отражает инвестиционный климат в регионах. Эксперты оценивают, насколько в субъекте благоприятны условия для ведения бизнеса. Кроме того, ключевые показатели рейтинга тесно взаимосвязаны с реализацией федеральных проектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт", которые отражают состояние делового климата и взаимодействие представителей бизнеса с органами местного самоуправления. Кстати, в Самарской области взаимодействие бизнеса и власти в режиме "одного окна" налаживает специально созданная структура - Агентство по привлечению инвестиций.

Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
Самарская область резко поднялась в рейтинге инновационного развития

По словам министра экономического развития и инвестиций региона Дмитрия Богданова, успех инвесторов - главный приоритет команды правительства Самарской области. Сопровождение проектов идет как на стадии переговоров, так и после запуска производства.

На заседании экспертной группы в "Точке кипения" СГЭУ его участники во главе с заместителем министра экономического развития и инвестиций региона Алексеем Ильметовым обсудили не только результаты Национального рейтинга, инвестиционный климат в регионе в 2019 году, но и возможные действия, которые будут способствовать его дальнейшему улучшению.

В частности, Алексей Ильметов рассказал об организации проведения исследования социально-экономических процессов, которое влияет на оценку состояния инвестиционного климата. В Самарской области создаются предварительные специализированные опросы представителей бизнеса, так называемый "праймериз". Уже второй год проведением этих опросов занимается партнер министерства - Самарский государственный экономический университет.

По словам Алексея Ильметова, команда экспертов СГЭУ работает с бизнес-сообществом, представители которого по роду своей деятельности, так или иначе сталкиваются с органами власти.

- Предприниматели дают свою оценку взаимодействию бизнеса и властных структур, той поддержке, которая сегодня оказывается им в регионе. Полученные результаты позволяют провести комплексный анализ состояния инвестиционного климата в Самарской области, - отметил замминистра.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций
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