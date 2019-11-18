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18.11.2019 16:07
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин похвалил проект по производству палладия

Текст: Кира Латухина
Россия может занять первое место в мире по производству металлов платиновой группы. Об этом шла речь на встрече президента с главой АО "Группа Альянс" и ООО "Русская платина" Мусой Бажаевым.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

"У вас был хороший проект по палладию в Арктической зоне. Давайте с него начнем. Как там, что-то движется?" - поинтересовался Владимир Путин. Бажаев поблагодарил за поддержку: "При вашем участии было подписано соглашение между компаниями "Русская платина" и "Норильский никель" о создании СП под названием "Арктик палладий" в Норильском промышленном регионе. Мы его заканчиваем создавать, и хотел доложить о статусе проекта и основных социально-экономических показателях".

Фото: istockphoto.com
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"4,5 тысячи тонн будет запаса металлов платиновой группы. 120 тонн - это потенциал производства в год. Это 5860 новых рабочих мест, 40 млрд рублей в год налоговых поступлений и социально-экономическое развитие Арктики, что очень важно для России и для этого региона, это увеличение грузопотока по Северному морскому пути и значительное наращивание экспортного потенциала РФ", - привел цифры докладчик. "Создание СП приведет к тому, что Российская Федерация займет первое место в мире по производству металлов платиновой группы", - объявил он.

"Всего запасов у нас 770 млн тонн руды, срок отработки - 55 лет, и запуск производства - 2024 год. Общие инвестиции - 15 млрд долларов. Добыча руды - 21 млн тонн в год, выручка в год порядка 7 млрд долларов. Рентабельность у нас 53 процента", - продолжил Бажаев.

В мире сильно растет потребление платиноидов, особенно палладия, рассказал глава "Русской платины". В автопроме кратно увеличился рост производства бензиновых двигателей, а палладий - это бензиновый двигатель, платина - дизельный двигатель, пояснил он. "И это электроника, глобальная цифровизация, там очень сильно используются и напыление, и металлы платиновой группы в том числе для разных производств, это химическая, нефтехимическая промышленность, катализаторы, автомобилестроение с учетом новых жестких требований по выбросам СО2", - заметил Бажаев. Он убежден, что СП станет одним из лучших производств в мире. "У нас будет сухое складирование, мы будем делать так называемый гипс, и мы не будем засорять экологию. И Российская Федерация будет производить более 50 процентов металлов платиновой группы, и все от нас будут зависеть по этому показателю", - сообщил бизнесмен.

Фото: iStock
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"Хорошо. Окупаемость хорошая, я смотрю", - оценил Путин. "Да, у нас очень хороший проект. И в отрасли считают, что это один из лучших проектов с момента развала Советского Союза", - сравнил собеседник.

"Палладий дороже платины, да?" - уточнил президент. "Сегодня палладий стоит 1800 долларов за унцию. Когда мы начинали проект, он стоил 700 долларов. Сегодня палладий из-за производства дизельных двигателей и электродвигателей стал дороже, он дороже золота даже. Платина стоит меньше", - рассказал Бажаев. "У нас в модели заложена цена на палладий, на платиноиды 1050, то есть мы посчитали консервативно", - добавил он.

"Очень хороший проект", - похвалил глава государства. А Бажаев рассказал, что с РФПИ и ВТБ идет работа, чтобы привлечь ближневосточных партнеров, и отметил, что недавний визит президента на Ближний Восток "произвел очень большой фурор". "Бизнес всегда помогает, я считаю, и на нас можно всегда опираться", - заверил он и попросил учесть, что стало тяжелее работать с заимствованиями: на внешнем рынке их фактически нет. "Но мы не унываем, мы активно запускаем работу с нашими финансовыми институтами, и они нас поддерживают", - сообщил бизнесмен.

Глава государства отметил, что у компании много интересных социальных проектов и в России, и за рубежом. "Чем можете похвастаться?" - спросил он. Бажаев напомнил, что обещал построить в Красноярске к Всемирной зимней универсиаде 2019 года спортивно-зрелищный комплекс "Платинум Арена", и он был сдан вовремя: там провели церемонии открытия, закрытия игр и соревнования по фигурному катанию. И арена активно используется, заверил он.

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