В Красноярске разъяренный подросток перебил окна в школе

Следственный комитет по Красноярскому краю начал проверку по факту применения физической силы к подростку. Школьника задержали сотрудники Росгвардии.

Инцидент произошел в субботу, 16 ноября, в школе на улице Аральской. По предварительным данным в дневное время 17-летний подросток пришел в школу, хотя в этот день занятия не проводились. Школьник потребовал у охранника впустить его внутрь учебного заведения, тот отказался.

- Услышав отказ, подросток разбил руками два оконных стеклопакета, при этом травмировав себе руки, - сообщает СК РФ по Красноярскому краю. - Прибывшие по вызову сотрудники Росгвардии при доставлении подростка в отдел полиции применили к нему физическую силу.

В самой Росгвардии жесткое задержание подростка объяснили его неадекватным поведением.

- Поскольку при задержании правонарушитель оказал активное сопротивление и не подчинялся законным требованиям сотрудников к нему применили спецсредства, - цитирует пресс-службу Росгвардии РИА Новости.

По какой причине подростку потребовалось срочно попасть в здание школы, не сообщается.