В Красноярском крае пропала девушка на иномарке

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения 29-летней женщины в Красноярском крае.

15 ноября она выехала на своем личном автомобиле Hyundai Solaris в поселок Арейск к своему молодому человеку и бесследно пропала. О ее местонахождении до сих пор ничего не известно.

- Учитывая, что обстоятельства свидетельствуют о криминальном характере исчезновения, возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ - "Убийство", - сообщает СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

На протяжении нескольких дней пропавшую автолюбительницу разыскивают полицейские и волонтеры.