В мэрии Бийска прошли обыски по делу переселенцев из ветхого жилья

В Бийске представители Следственного комитета и ФСБ России провели обыски в администрации города. Как сообщили в мэрии, следственные действия связаны со строительством трех домов для расселения граждан из ветхого жилья.

- Это изъятие документации и компьютерной техники, - пояснил корреспонденту "РГ" пресс-секретарь администрации города Павел Сидоренко. - И связано оно со строительством и вводом в эксплуатацию многоквартирных домов по адресам Спекова 8, 8/1, 8/2, сданных еще в 2012 году.

По словам Павла Сидоренко, администрация Бийска продолжает работать в нормальном режиме. Глава города выехал в Барнаул на рабочее совещание.

Напомним, что три дома на улице Спекова стали примером того, как не надо проводить расселение ветхого жилья. Мэрия Бийска в 2012 году приобрела для переселенцев три трехэтажки, наскоро возведенные местным застройщиком. Компания заверяла: дома по современной технологии держат тепло как термосы. Власти поверили и вбухали в них более 120 миллионов рублей федеральных средств. Но "термосы" не выдержали и первой же зимы: потекли крыши, промерзли стены, посыпалась облицовка.

Переселенцы были в шоке, когда из старых бараков переехали в новодел, где все углы обросли снегом, пол промерз, а с подвесного потолка текла вода. Администрация города в 2013 году через суд заставила застройщика исправлять недоделки, но это кардинально не решило проблему. И в 2016 году городским властям пришлось снова начать переселение - теперь уже из некачественных новостроек. Правда из 190 семей переехать в новые квартиры смогли далеко не все.