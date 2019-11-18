В Новосибирске возбудили дело в отношении экс-управделами СО РАН

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий в отношении бывшего управляющего делами Сибирского отделения РАН. В Академии наук проходят обыски, сообщили в региональном СК.

- По данным следствия, в 2014 году подозреваемый, в нарушении действующего законодательства и порядка предоставления служебных помещений, заключил с председателем президиума СО РАН договор служебного найма жилого помещения. Коттедж передавался в найм на безвозмездной основе, - сообщил "РГ" представитель СУ СК РФ по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

А уже в следующем году коттедж приватизировали. Право собственности на данный объект оказалось зарегистрировано на дочь председателя президиума СО РАН. В результате бюджету РФ был причинен ущерб на сумму более 67 миллионов рублей.

Мера пресечения для 77-летнего экс-управделами СО РАН пока не избрана. Расследование уголовного дела продолжается.