В Томске школьник оказался в реанимации после опасного эксперимента

Томские медики борются за жизнь 15-летнего подростка, оказавшегося в реанимации после эксперимента с кислородным голоданием.

Инцидент произошел в одном из учреждений дополнительного образования Томска. По предварительным данным, подросток решил выяснить, сколько времени он может провести без кислорода и потерял сознание. Скорую помощь вызвал его приятель, наблюдавший за происходящим.

- С диагнозом "механическая асфиксия, мозговая кома и судорожный синдром" ребенок был доставлен в больницу скорой медицинской помощи №2. Его сразу же подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, - сообщает департамент здравоохранения Томской области.

Прогнозы пока делать очень сложно, состояние ребенка тяжелое.

- Продолжается инфузионная терапия, направленная на купирование последствий удушения: гипоксии и отека головного мозга, - рассказал главный врач больницы скорой медицинской помощи №2 Андрей Караваев.

В настоящее время департамент образования администрации Томска проводит по данному факту служебную проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего.