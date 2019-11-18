Эрмитаж застраховал полотно Боттичелли на сумму 3 млн евро

Страховая стоимость полотна Сандро Боттичелли "Мадонна делла Лоджиа" составила 3 млн евро. Картину работы художника эпохи Возрождения привезли в Государственный Эрмитаж на выставку "Сандро Боттичелли. Мадонна делла Лоджиа. Из галерей Уффици, Флоренция", которая открылась в выходные.

"Оказание услуг по организации страхования экспоната из собрания галерей Уфицци, направляемого в Государственный Эрмитаж на выставку "Сандро Боттичелли. Мадонна делла Лоджиа. Из галерей Уффици, Флоренция". Общая страховая стоимость музейного предмета - €3 млн", - отмечается на сайте госзакупок.

Компания, которая стала страховщиком полотна, не называется. Срок действия страхового соглашения, которое покрывает все риски, заканчивается 16 марта 2020 года, через месяц после закрытия экспозиции в Эрмитаже.

Напомним, впервые полотно российской публике показали во Владивостоке в сентябре в рамках Восточного экономического форума.

"Это самый эмоциональный и интимный тип изображения Мадонны из всех существующих. В русской иконописи самым ярким примером такого изображения является знаменитая "Владимирская Богоматерь", - говорится о произведении Боттичелли на сайте Эрмитажа.

Справка "РГ"

"Мадонна делла Лоджиа" (1467) - одна из ранних работ Боттичелли, которую художник выполнил в возрасте 22 лет. На ней изображена Мадонна (ее мастер написал с Лукреции Липпи, жены своего первого учителя Филиппо Липпи) с младенцем.