Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отменила регулирование тарифов в петербургском аэропорту Пулково на рейсах в Москву и за рубеж, сообщили в ведомстве.

Теперь Пулково самостоятельно сможет устанавливать цены на услуги по обеспечению взлета, посадки и стоянки воздушных судов, авиационной безопасности, предоставлению аэровокзального комплекса. "Ожидаем от оператора аэропорта проведения гибкой тарифной политики, ориентированной на рост количества прямых авиамаршрутов из Санкт-Петербурга, прежде всего в лоукост-сегменте", - отметили в ФАС.

Свободно устанавливать тариф на услуги с 2016 года в стране могут только аэропорты Московского авиаузла: Шереметьево, Домодедово и Внуково.

Предполагается, что гибкое ценообразование поможет Пулково свободно выстраивать отношения с перевозчиками. Хотя оператор аэропорта и так имеет все возможности для введения различных мотивационных программ для привлечения авиакомпаний, отмечает глава аналитической службы агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Скорее, это косвенная мера поддержки аэропорта, так как можно будет быстрее вернуть инвестиции в обновление его инфраструктуры. "Регулирование тарифов в аэропортовом бизнесе часто сдерживает реализацию инвестиционных проектов", - соглашается гендиректор Центра стратегических разработок в гражданской авиации Антон Корень.

К тому же эта мера дополняет уже предпринятые ранее шаги. В сентябре стало известно, что из Пулково разрешили летать зарубежным лоукостерам без посадки в стране их регистрации. Пока в порядке эксперимента. В целом вводится так называемая седьмая свобода воздуха, то есть иностранные авиакомпании получат право перевозить пассажиров и грузы из Пулково в иностранное государство без продолжения полета или приземления в стране своей регистрации. К тому же в Санкт-Петербурге ввели электронные визы, что должно привлечь туристов. Благодаря всем этим мерам Пулково должно стать крупным авиационным хабом. К 2025 году пассажиропоток должен вырасти с 20 до 35 миллионов пассажиров в год.

ФАС ожидает, что Пулково воспользуется свободой в установке тарифов для увеличения числа прямых маршрутов, прежде всего в лоукост-сегменте

Отменить регулирование тарифов в других аэропортах страны пока нельзя, даже на Дальнем Востоке, где также действуют электронные визы, считают эксперты. Дело в том, что рынок транспортных услуг в Петербурге приближается к высококонкурентному. Пассажиры могут выбирать, поехать ли им из Москвы в Петербург по железной дороге на "Сапсане" или полететь на самолете. А буквально на днях завершилось строительство новой скоростной автомагистрали М-11.

Но попытки стимулировать инвестиции в развитие аэропортов на Дальнем Востоке за счет дерегулирования тарифов могут привести к росту стоимости обслуживания для авиакомпаний. В Московском авиаузле после введения дерегулирования тарифов авиакомпании столкнулись с тем, что цены достаточно серьезно увеличились, говорит Пантелеев. В итоге в любом регионе России, кроме столичных, после отмены регулирования тарифов вместо увеличения пассажиропотока можно, напротив, получить его сокращение из-за роста цен на билеты.