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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вышли из доверия

Нотариусы помогли разоблачить десять групп аферистов
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 260(8018)
За последние три месяца с помощью нотариусов были задержаны более 10 групп аферистов. Об этом сообщили "РГ" в Федеральной нотариальной палате.

Трудно понять, на что рассчитывают сегодня аферисты, обращаясь к нотариусу. Их проблема в том, что подделывать нотариальные документы стало совершенно бесполезно. Хотя мошенники все еще пытаются.

Как пояснил член комиссии по методической работе Федеральной нотариальной палаты Александр Сагин, развитие электронного нотариата позволяет без труда и практически моментально проверить любой нотариальный документ и убедиться в его подлинности.

Фото: AndreyPopov / iStock
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Например, недавно предотвратила преступление петербургский нотариус, президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Мария Терехова. Договор купли-продажи недвижимости, который ей представили, вызвал у нее подозрения.

"Я связалась с нотариусом, чья подпись якобы стояла на представленных мне документах. Он сообщил, что подобных бумаг не составлял и не подписывал и, скорее всего, речь идет о подделке", - рассказывает Мария Терехова.

Аферисты планировали использовать ее, чтобы удостоверить и направить поддельные документы в Росреестр. Если бы их план удался, то владельцы двух объектов недвижимости лишились бы своей собственности. Но подделка была разоблачена, и нотариус обратилась в правоохранительные органы. Кроме того, нотариус уведомила о случившемся Росреестр, чтобы не допустить регистрации прав по этим документам. Все нотариусы города были оповещены о том, что теперь мошенники могут попытаться провернуть порочную сделку, обратившись в другую нотариальную контору Санкт-Петербурга.

"Нотариус не только удостоверяет сделку - он обязательно проверяет ее законность. А когда бумаги вызывают малейшее подозрение, проверка становится еще пристрастнее", - подчеркивает Мария Терехова.

Как поясняют в ФНП, чаще всего обмануть нотариуса пытаются, придя к нему с поддельной доверенностью - это более половины выявленных случаев.

Фото: РИА Новости
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Встречаются и поддельные, якобы удостоверенные нотариусом договоры, и поддельные завещания. Мошенники, нарисовав или купив такие документы, часто идут напрямую в Росреестр. Но дело в том, что госрегистраторы могут оперативно проверить подлинность тех же самых доверенностей, направив запрос в Единую информационную систему нотариата.

Кроме того, проверить предъявленную доверенность может любой гражданин по открытой базе данных нотариата. Для этого надо будет ввести реквизиты документов в реестр, и система покажет, есть ли в базе такой документ. Самого текста доверенности в открытых реестрах нет, так как эта информация не является публичной.

Происшествия Преступления Правительство Минэкономразвития Росреестр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Реформа нотариата
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