Умер старейший солист балета Мариинского театра Владимир Лопухов

В Санкт-Петербурге в возрасте 75 лет скончался солист балета Мариинского театра Владимир Лопухов. Сообщение об этом появилось на официальном сайте театра.

Артист умер 17 ноября после тяжелой продолжительной болезни.

Владимир Лопухов принадлежал к старейшей балетной династии Санкт-Петербурга, он является сыном знаменитого танцовщика Федора Лопухова. После окончания Ленинградского хореографического училища в 1964 году был принят в труппу Мариинского театра, где прослужил с 1964 по 1987 годы.

Информация о дате и месте прощания с солистом будет объявлена позже.