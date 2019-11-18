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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Умер старейший солист балета Мариинского театра Владимир Лопухов

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
советский балетмейстер Федор Васильевич Лопухов (справа) с сыном Владимиром. Фото: П. Манушин/РИА Новости советский балетмейстер Федор Васильевич Лопухов (справа) с сыном Владимиром. Фото: П. Манушин/РИА Новости
советский балетмейстер Федор Васильевич Лопухов (справа) с сыном Владимиром. Фото: П. Манушин/РИА Новости

В Санкт-Петербурге в возрасте 75 лет скончался солист балета Мариинского театра Владимир Лопухов. Сообщение об этом появилось на официальном сайте театра.

Артист умер 17 ноября после тяжелой продолжительной болезни.

Владимир Лопухов принадлежал к старейшей балетной династии Санкт-Петербурга, он является сыном знаменитого танцовщика Федора Лопухова. После окончания Ленинградского хореографического училища в 1964 году был принят в труппу Мариинского театра, где прослужил с 1964 по 1987 годы.

Информация о дате и месте прощания с солистом будет объявлена позже.

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