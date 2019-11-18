В Петербурге завкафедрой ветакадемии осудили за взятки

Московский районный суд Северной столицы вынес приговор в отношении заведующего кафедрой Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной медицины. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, преподавателя признали виновным в получении взятки.

Суд установил, что завкафедрой брал со своих студентов вознаграждение за высокие оценки по гистологии. Следствие установило по крайней мере три таких эпизода, в каждом случае преподаватель получал фиксированную сумму - 11 тысяч рублей. Деньги ему студенты передавали через посредников.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание вины, раскаяние подсудимого и положительную характеристику с места работы. В частности, отмечается, что преподаватель имеет ученую степень кандидата наук, является автором 36 монографий и ряда запатентованных полезных моделей.

Наказание раскаявшемуся преподавателю назначено в виде лишения свободы сроком на 2,5 года условно с испытательным сроком четыре года.