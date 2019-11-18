Аксенов рассказал об ожиданиях от передачи кораблей Украине

Передача Украине трех задержанных в ноябре прошлого года у берегов Крыма кораблей ВМСУ являет собой сигнал украинской власти о необходимости скорректировать враждебную по отношению к РФ политику. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксенов.

- Это четкий сигнал украинской власти: пора оставить в прошлом деструктивную политику прежнего режима, следствием которой стала в том числе авантюра в Керченском проливе, - подчеркнул он. - Надеюсь, что те, кому адресован этот сигнал, сделают правильные выводы.

При этом глава региона счел передачу военных судов жестом доброй воли. По его мнению, такие жесты может позволить себе только сильное и уверенное в своей правоте государство, что настроено "на нормализацию всего комплекса российско-украинских отношений".

Как сообщалось, днем в понедельник в Черном море возле мыса Такиль завершилась передача Украине трех кораблей ВМС, задержанных с экипажами в ноябре 2018 года за нарушение госграницы РФ в результате преднамеренной провокации Киева.

Напомним, в ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря РФ, и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу.