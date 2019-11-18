Бывший мэр Элисты задержан по обвинению во взяточничестве

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Калмыкии, в отношении бывшего главы Элисты Вячеслава Намруева и экс-депутата Элистинского городского собрания Игоря Мальмакова возбуждены уголовные дела по статье УК РФ "Получение главой органа местного самоуправления взятки в составе группы лиц по предварительному сговору в крупном размере".

По версии следствия, мэр и депутат получили взятку в виде земельного участка общей площадью 418 квадратных метров.

Столь щедрый подарок, как полагают следователи, им преподнесли за то, что Элистинское городское собрание пролоббировало принятие решения о внесении изменений в Генеральный план Элисты, а также Правила землепользования и застройки города.

По информации Следственного комитета региона, Намруев и Мальмаков задержаны, в отношении них решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.