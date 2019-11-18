Донским шахтерам вручили ключи от новых квартир

Несмотря на пронизывающий и холодный ноябрьский ветер в микрорайоне "Олимпийский" города Шахты было многолюдно и празднично. Новые пятиэтажки были украшены гирляндами из воздушных шаров. Семьи бывших шахтеров пришли, чтобы получить из рук главы Ростовской области Василия Голубева ключи от новых квартир.

Многие из новоселов, такие как инженер Антон Семехин, не скрывали своей радости, ведь заветной жилплощади, 33 квадратных метра, ему пришлось дожидаться несколько лет. Дело в том, что он, как и многие работники горнодобывающей отрасли, проживал в доме, который пострадал от ведения горных работ. Снять проблему ветхого жилья дала федеральная программа по переселению семей шахтеров - ГУРШ, однако в 2015 году подрядчик "Шахтстрой" приостановил строительство - 135 шахтерских семей (404 человека) остались без жилья. Тогда к решению квартирного вопроса подключились власти Донского края.

- История неоправданно затянулась. Поэтому в последние годы нам пришлось скорректировать региональное законодательство по вопросам поддержки пострадавших участников долевого строительства, найти некоторые решения, позволяющие избавиться от этих проблем. Тем, кто созидательно участвовал в завершении строительства, я хотел бы сказать спасибо, а жильцам очень благодарен за терпение, - сказал на церемонии вручения ключей губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Для завершения долгостроев было создано три жилищно-строительных кооператива, которые из бюджета Ростовской области получили субсидию в размере 273 миллионов рублей. В короткий срок пятиэтажки по проспекту Александровск-Грушевский 18А, 18Б, и улице Искра 79Б были построены. Бывшие шахтеры въезжают в новые и благоустроенные квартиры. Там уже установлена сантехника, кухня и бытовые приборы.

- Мы с мужем ждали квартиру пять лет. Раньше жили в строении барачного типа. Условия были ужасные - туалет на улице, ванны нет. Сейчас мы получили двухкомнатную квартиру и ремонтом довольны. Дочери Виктории четыре года, мы уже ходим в новый сад, рядом с нашим домом, а переезжать в квартиру планируем на следующей неделе, - рассказала Олеся Середина.

По соседству с ней будут жить - ее родители и два брата. Шахтерские семьи многочисленны и дружны. Отметим, что в Ростовской области созданы механизмы для защиты прав обманутых дольщиков.

- Задача не просто сокращать, а ликвидировать проблемные объекты, предоставлять людям квартиры, и в этом направлении ведется системная работа, - отметил глава региона. - Новоселье в Шахтах - уже второй в этом году пример, когда права граждан восстановлены за счет областных мер поддержки. В июле в Ростове строительная компания-инвестор предоставила 564 квартиры дольщикам, ключи еще от 156 квартир будут вручены до конца года.