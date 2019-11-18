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18.11.2019 14:33
Проект: В регионах

Донским шахтерам вручили ключи от новых квартир

Текст: Николай Грищенко
Несмотря на пронизывающий и холодный ноябрьский ветер в микрорайоне "Олимпийский" города Шахты было многолюдно и празднично. Новые пятиэтажки были украшены гирляндами из воздушных шаров. Семьи бывших шахтеров пришли, чтобы получить из рук главы Ростовской области Василия Голубева ключи от новых квартир.
Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области
Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Многие из новоселов, такие как инженер Антон Семехин, не скрывали своей радости, ведь заветной жилплощади, 33 квадратных метра, ему пришлось дожидаться несколько лет. Дело в том, что он, как и многие работники горнодобывающей отрасли, проживал в доме, который пострадал от ведения горных работ. Снять проблему ветхого жилья дала федеральная программа по переселению семей шахтеров - ГУРШ, однако в 2015 году подрядчик "Шахтстрой" приостановил строительство - 135 шахтерских семей (404 человека) остались без жилья. Тогда к решению квартирного вопроса подключились власти Донского края.

Фото: Пресс-служба правительства Ростовской области
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- История неоправданно затянулась. Поэтому в последние годы нам пришлось скорректировать региональное законодательство по вопросам поддержки пострадавших участников долевого строительства, найти некоторые решения, позволяющие избавиться от этих проблем. Тем, кто созидательно участвовал в завершении строительства, я хотел бы сказать спасибо, а жильцам очень благодарен за терпение, - сказал на церемонии вручения ключей губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Для завершения долгостроев было создано три жилищно-строительных кооператива, которые из бюджета Ростовской области получили субсидию в размере 273 миллионов рублей. В короткий срок пятиэтажки по проспекту Александровск-Грушевский 18А, 18Б, и улице Искра 79Б были построены. Бывшие шахтеры въезжают в новые и благоустроенные квартиры. Там уже установлена сантехника, кухня и бытовые приборы.

- Мы с мужем ждали квартиру пять лет. Раньше жили в строении барачного типа. Условия были ужасные - туалет на улице, ванны нет. Сейчас мы получили двухкомнатную квартиру и ремонтом довольны. Дочери Виктории четыре года, мы уже ходим в новый сад, рядом с нашим домом, а переезжать в квартиру планируем на следующей неделе, - рассказала Олеся Середина.

По соседству с ней будут жить - ее родители и два брата. Шахтерские семьи многочисленны и дружны. Отметим, что в Ростовской области созданы механизмы для защиты прав обманутых дольщиков.

- Задача не просто сокращать, а ликвидировать проблемные объекты, предоставлять людям квартиры, и в этом направлении ведется системная работа, - отметил глава региона. - Новоселье в Шахтах - уже второй в этом году пример, когда права граждан восстановлены за счет областных мер поддержки. В июле в Ростове строительная компания-инвестор предоставила 564 квартиры дольщикам, ключи еще от 156 квартир будут вручены до конца года.

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