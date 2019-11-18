Жительница Астрахани Мария Власова, отчаявшаяся спасти свою умирающую новорожденную дочь, потребовала восстановить в роддоме анестезиолога-реаниматолога Ивана Ерачина. Опытный врач был уволен три месяца назад. Собрав подписи еще шести рожениц, Мария пошла в региональный минздрав. Доктора вернули меньше чем за неделю. Сейчас Ерачин возглавляет всю неонатальную службу роддома, а также выхаживает ту самую девочку, ей стало лучше.

Мария родила в воскресенье, 20 октября. Ее экстренно прооперировали в областном перинатальном центре Александро-Мариинской клинической больницы на восьмом месяце беременности: началось кровотечение, отходила плацента. Но, чудо: малышка родилась здоровой. Розовощекая, бодрая, с хорошим для недоношенного ребенка весом - 2,7 кг, девочка сама сделала первый вздох и оповестила о своем появлении громким криком.

- Ее даже положили в обычную кроватку, а не в бокс для недоношенных, - рассказывает Мария, - а через пять часов дочке стало плохо. Только через три дня мне сообщили, что обнаружена пневмония, тяжелая форма. Ребенку все хуже и хуже, у нее один за другим стали отказывать органы: почки, печень... Она перестала на что-либо реагировать.

Мария делает глубокий вздох, чтобы не расплакаться. Самое страшное позади, но ей еще понадобятся силы. Тогда, три недели назад, она в панике начала обзванивать знакомых и опрашивать персонал больницы в поисках хорошего врача. И слышала одну и ту же фамилию: Ерачин.

Мария нашла доктора в тот же день, но помочь девушке он мог только советом. Три месяца назад из завотделением реанимации для новорожденных, где доктор проработал 18 лет и получил звание отличника здравоохранения и лучшего детского анестезиолога-реаниматолога России, Ивана Ивановича перевели в бригаду "скорой помощи". Здесь он тоже спасал детей, но только по экстренным вызовам. Выхаживать младенцев, поступивших в отделение, он не имел полномочий.

Врач был уволен три месяца назад. Собрав подписи еще шести рожениц, Мария пошла в минздрав. Доктора вернули меньше чем за неделю

Собрав подписи всех мам, с кем Мария лежала в отделении, она пришла в минздрав, а потом к главврачу больницы, умоляя вернуть в роддом талантливого доктора.

- Можно было и больше подписей собрать, - говорит Мария, - но у меня совсем не было времени, счет шел на минуты.

Почему врача с такой репутацией уволили, в больнице не афишируют.

- Это было до меня и даже до министра, - обтекаемо говорит главврач Евгений Калашников, назначенный на должность 24 сентября, - профессия у нас такая - всегда есть довольные и недовольные. Я сам был в ситуации, когда пришлось уйти с завотделением в обычные врачи. И сам Орлов (и.о. министра здравоохранения области) в свое время с должности главврача больницы ушел в никуда.

По словам Калашникова, вопрос о возвращении Ерачина в стены перинатального центра обсуждался еще с октября, ситуация с младенческой смертностью в регионе критическая: семь на тысячу родившихся - показатель, выше общероссийского, врачей не хватает, талантливых - тем более. С Иваном Ивановичем уже велись переговоры. Но в связи с несправедливым увольнением Ерачин тщательно взвешивал все "за" и "против". Но после слез матери его сердце дрогнуло.

- Так много об этом в социальных сетях пишут, может, уже не будем, - просит меня Ерачин. - Девочку ведет целый коллектив, не только я один. Ребенок был тяжелый, я косвенно помогал по просьбе мамы. А мне в минздраве сказали: давайте вы всей детской службой займетесь - и как-то все срослось. Я не кокетничал и дал согласие. Рад, что в коллектив вернулся, с которым бок о бок столько лет. А если и пациенты рады - это хорошо.

Сейчас Ерачин возглавляет неонатальную службу перинатального центра, куда входят три отделения, включая патологию, реанимацию и интенсивную терапию новорожденных.

- У дочки большие изменения, - говорит Мария, - она снова начала самостоятельно дышать, кушать, потихоньку набирает вес. Вчера у нас было первое купание. Состояние моего ребенка - заслуга Ерачина, хотя он этого не признает. Он очень грамотный, скромный, чуткий врач. Большое счастье, что он вернулся, теперь он сможет помочь не только моему ребенку, но и еще тысячам детей подарить здоровую жизнь.