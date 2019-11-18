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18.11.2019 12:05
Проект: В регионах

Объем поддержки волгоградского бизнеса составит 900 миллионов рублей

Текст: Роман Мерзляков
По итогам 2019 года, объем государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Волгоградской области приблизится к 900 миллионам рублей. Для сравнения в 2014 году этот показатель составлял всего 190 миллионов. За почти шесть лет общая сумма средств превысила 2,4 миллиарда рублей.
Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области

Волгоградские коммерсанты смогли представить свои новые проекты на проходящей в городе сессии Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. В частности, четыре компании планируют привлечь суммарное финансирование в размере миллиарда рублей на развитие производств. Реализация этих задумок позволит создать около 200 рабочих мест. А глава региона Андрей Бочаров провел рабочую встречу с гендиректором корпорации Александром Браверманом

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
В Волгоградской области появится новый образовательный кластер

. - На территории Волгоградской области проходит по-настоящему важное и масштабное мероприятие. Именно малое и среднее предпринимательство создает экономику, устойчивую к различным вызовам. С Корпорацией МСП у нас выстроено конструктивное взаимодействие. Инструменты поддержки со стороны государства реальны, и бизнесу нужно научиться использовать их в своей работе. Позиция и власти, и предпринимательского сообщества должна быть более активной. Потенциал огромен: со своей стороны мы подготовим ряд предложений, - отметил губернатор.

При этом увеличивается доля предпринимателей, оказывающих социальные услуги. На развитие этого направления будут выделены дополнительные финансы. Важным мероприятием стало обучение предпринимателей механизмам использования "Зеркального реестра проверок". Он доступен в интернете с середины октября - там зарегистрировано более 21 тысячи предпринимателей Волгоградской области. Всего в регионе насчитывается свыше 80 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса.

- Волгоградская область является весьма продвинутой, для нас было важно начать эту работу именно здесь. Механизм обратной связи для предпринимателей будет способствовать эффективному взаимодействию бизнес-сообщества и контрольно-надзорных органов. Полученные данные помогут усовершенствовать саму систему проверок, сделать ее более прозрачной и понятной для субъектов МСП. Это важный шаг для развития компании малого и среднего предпринимательства, - сказал Александр Браверман.

На одной из площадок обсудили участие малого и среднего бизнеса в закупках у крупнейших заказчиков. На сегодня более 1,6 тысячи субъектов МСП, зарегистрированных на территории Волгоградской области, стали поставщиками на общую сумму около 40 миллиардов рублей. Александр Браверман поддержал инициативу губернатора Андрея Бочарова по расширению возможностей предпринимателей в участии в закупках. В первую очередь это касается самозанятых. Эта инициатива будет дополнительно проработана на федеральном уровне.

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