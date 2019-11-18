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18.11.2019 15:57
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В общественном транспорте Крыма установят валидаторы

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Министерство транспорта Крыма, Минсоцзащиты РК, предприятие "Крымавтотранс" и фирма "Цифровая среда" подписали инвестиционное соглашение о внедрении в республике автоматической системы оплаты проезда. Реализация проекта начнется уже в декабре на двух маршрутах муниципального транспорта в Симферополе.
Фото: Илья Изотов/РГ Фото: Илья Изотов/РГ
Фото: Илья Изотов/РГ

- Первые три месяца мы будем обкатывать технологию, поэтому проект начнет работать в режиме эксперимента, а до мая будущего года систему внедрят повсеместно на территории республики, - рассказала вице-премьер правительства Крыма Юлия Жукова.

Фото: Пресс-служба министерства транспорта Республики Крым
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Особенность инновации в том, что она не требует внедрения отдельных транспортных карт. Вся система будет привязана к уже имеющимся или новым банковским картам. Общественный транспорт оснастят бесконтактными валидаторами. И приложив к ним карту, можно будет либо оплатить проезд (если у пассажира нет льгот), либо внести в систему сведения о поездке льготника. Установка турникетов при входе в транспорт не предполагается. А вот возможность оплаты проезда наличными сохранится, поскольку туристы не смогут воспользоваться картами безналичного расчета. Пока стоимость поездки будет одинаковой, независимо от того, как человек ее оплатил. Но в будущем возможно снижение цены входного билета в случае безналичной оплаты. Это должно стимулировать граждан активнее пользоваться картами и не отвлекать водителя от дороги. Кстати, бумажных билетов проект не предусматривает, но это не означает, что оплата проезда будет только на совести пассажира.

- Контролеров мы оснастим специальными устройствами, которые смогут проверить, была ли оплата с карты за время поездки и когда, - рассказал руководитель фирмы "Цифровая среда", отвечающей за программное обеспечение проекта, Алексей Свиридюк. - На тестах все работало прекрасно.

Это предприятие выступает инвестором проекта. В соответствии с соглашением, подписанным на семь лет, "Цифровая среда" вложит в проект 300 миллионов рублей. Они пойдут на установку самих валидаторов, разработку программного обеспечения, дальнейшее обслуживание системы. К слову, оператор информационной системы "Крымавтотранс" будет отслеживать не только финансовую сторону проекта, но и график движения транспорта. Для перевозчиков, допущенных на городские маршруты, внедрение валидаторов будет обязательным. Иначе они не смогут получить компенсацию за перевозку льготников. Инвестор будет получать свои комиссионные.

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- Комиссия составит 3,5 процента от транзакции, - рассказал Алексей Свиридюк. - Учитывая, что в этой сумме уже заложен эквайринг банка, это самый низкий сегодня размер комиссии в России.

Одно из главных преимуществ проекта - это персональный учет льготных категорий граждан.

- Сегодня 32 категории крымчан имеют право на льготы при проезде в общественном транспорте, - рассказала вице-премьер правительства РК - министр труда и социальной защиты населения Елена Романовская. - Льготы есть у 655 тысяч крымчан, это почти треть населения республики. При этом в реальности используют льготу чуть меньше 300 тысяч человек. Это в основном пенсионеры, ветераны войны и члены многодетных семей.

Персональная карта льготников для проезда внешне не будет отличаться от любой банковской карты. Фотографий на них не будет - только фамилия и инициалы, так что теоретически ее можно будет передать третьим лицам, например, родственникам. Разработчики проекта такую возможность тоже учли.

- Любая льгота действует только при условии предъявления удостоверения личности, - напомнила Елена Романовская. - Следить за этим также будут контролеры.

В случае успешной реализации крымский проект планируется тиражировать на другие регионы страны.

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