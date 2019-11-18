Врач и массажист футбольного клуба "Уфа" спасли жизнь болельщику

Во время товарищеского матча между "Уфой" и "Локомотивом" в Сочи сотрудники медицинского штаба башкирского футбольного клуба спасли жизнь поклоннику московской команды.

Встреча состоялась в понедельник и завершилась победой "Уфы" со счетом 2:0. Во время игры одному из болельщиков "Локомотива", присутствовавшему на матче, стало плохо. Ему на помощь пришли врач Иван Жданов и массажист Руслан Зиннатов, работающие в башкирском клубе.

"У него была острая сосудистая недостаточность, он терял сознание. Мы положили его на землю, оценили состояние гемодинамики, померили давление - оно оказалось низким. После этого мы оказали ему первую помощь: ввели внутривенно укол, и после этого он начал приходить в себя. Вскоре приехала скорая, которую вызвали мы, чтобы они сделали кардиограмму и померили сахар. Его забрали в стационар", - сказал Жданов, чьи слова приводит "Чемпионат".

По словам врача "Уфы", не остались в стороне и его коллеги из "Локомотива", которые также пришли на помощь.