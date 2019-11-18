Показательный разбор спора о наследстве с долгами сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. Она разъяснила, в каких случаях к наследству лучше не прикасаться.

Судебная статистика показывает: нередко встречаются жизненные ситуации, когда наследство может принести человеку, которому оно досталось, одни проблемы. Причем не только моральные, но и материальные. Речь о наследстве, обремененном долгами. Не выполненные человеком при жизни обязательства перед разными организациями и отдельными гражданами могут серьезно осложнить жизнь его наследникам. Так как правильно и законно поступать тем, кто столкнулся с подобной проблемой?

Наша история началась на юге страны, где суды взыскали с дочери долги по кредиту ее покойного отца. Местные суды посчитали, что раз гражданка приняла наследство, то обязана рассчитаться с кредиторами отца. Но вот Верховный суд с выводами своих коллег соглашаться не стал.

Иск в районный суд подал крупный банк. Он попросил возвратить 537 829 рублей. Таков был долг гражданина по потребительскому кредиту. История же кредита такова. Гражданин взял в 2010 году кредит в банке. А спустя четыре года - скончался. Банк решил получить эту сумму с детей умершего. Районный суд Сочи удовлетворил иск финансистов. Суд пришел к выводу, что наследство приняла только дочь - это подтверждалось справкой нотариуса. С нее и были взысканы долги покойного. Краевой суд с этим согласился.

Тогда проигравшая суды дочь попросила Верховный суд проверить решения местных судов. В итоге Судебная коллегия по гражданским делам заявила, что доводы ответчицы заслуживают внимания. По заявлению дочери выходило, что наследственного имущества нет. А местные суды уверяли, что это документально не подтверждено.

Наследник отвечает по долгам в пределах стоимости перешедшего ему по наследству имущества

Верховный суд напомнил коллегам главное - в таких спорах необходимо установить следующие моменты: каково количество наследников, выяснитьсостав наследственного имущества, определить его стоимость и уточнить размер долгов, которые нужно взыскать с наследника. По мнению Верховного суда, в этом деле местные суды не обратили внимания на материалы наследственного дела, по которым наследство приняли и сын, и дочь. Оказалось, что спустя год после смерти отца с них как наследников уже взыскивался долг отца в пользу другого кредитора, некого гражданина, в размере 1,6 миллиона рублей. И что с претензиями через нотариуса к наследникам обратились еще несколько граждан и другой крупный банк. Поэтому местный суд должен был выяснить, а хватит ли наследственного имущества на выплату по кредиту банку - истцу. Краевой суд непонятно почему не услышал доводы дочери о том, что долгов на самом деле больше, чем оставленного имущества.

Главная для наследника мысль звучит так: долги гасятся лишь в пределах полученного наследства.

А Верховный суд велел спор пересмотреть заново.

Компетентно

Илья Радченко, Председатель комиссии Федеральной нотариальной палаты по методической работе:

- Гарантированного способа узнать, что на наследстве висят долги, не существует. До истечения срока для принятия наследства (обычно это 6 месяцев со дня смерти) можно отказаться от наследства - и соответственно не отвечать по долгам. Есть вероятность, что кредиторы обратятся к нотариусу и сообщат о наличии долга. Но она не слишком велика, ведь кредиторы могут не узнать о смерти наследодателя, и, хотя сведения о заведении наследственного дела в ЕИС нотариата открытые, но не все их отслеживают.

С практической точки зрения можно потянуть до последнего с принятием наследства, и если никто из кредиторов не заявил о себе, принять наследство. Но, увы, это не значит, что кредиторы не появятся позже.

Норма о том, что наследник отвечает по долгам наследодателя, частично защищает наследника от рисков. Но при изменении стоимости наследства после смерти наследодателя (это особенно актуально для бизнеса) - увы, может оказаться, что к моменту вступления в наследственные права отвечать придется по долгам, а активы за это время превратятся в пыль. Это, на мой взгляд, должно быть еще разрешено и законодательно, и судебной практикой в пользу защиты прав добросовестно действующих наследников. Сегодня такая защита в законе отсутствует.

От наследства можно отказаться в любой момент. Даже если уже его принял. После истечения этого срока только в суде можно попробовать отменить принятие наследства. Вступить в наследство частично: взять часть имущества без обременения, а от части, на которой будут обязательства, отказаться нельзя.

Действует принцип пропорционального (пропорционально выгоде от наследования) распределения долга между всеми наследниками и отказ получателями.