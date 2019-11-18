На Урале подполковник полиции на личном авто насмерть сбил пенсионерку

В Кушве Свердловской области женщина переходила дорогу в неположенном месте и погибла от наезда автомобиля сотрудника ОВД.

ДТП произошло в понедельник в районе улиц Красноармейская и Майданова, сообщили полицейского главка на странице в Instagram.

- Подполковник полиции 1978 года ехал на работу за рулем личного автомобиля Kia без форменного обмундирования. По пути он допустил наезд на пешехода - женщину 1957 года рождения. Она переходила проезжую часть в неположенном месте на неосвещенном участке дороги. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте, - передают в сообщении слова начальника пресс-службы полковника Валерия Горелых.

Медики проверили, выпивал ли водитель перед инцидентом: алкоголя в крови не нашли. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято решение.