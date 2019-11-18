В Екатеринбурге СК проверит смерть годовалого мальчика

В Свердловской области следователи занялись проверкой по факту смерти ребенка от менингококковой инфекции.

Ранее появилась информация о том, что 12 ноября днем мальчику стало плохо в частном детском саду. Ночью у ребенка поднялась температура, и его увезли в больницу, где он умер. Причиной смерти мог стать синдром Уотерхауса-Фридериксена, спровоцированный инфекцией.

О начале проверки рассказали "РГ" в пресс-службе СК РФ по Свердловской области. Точную причину смерти малыша установит судебно-медицинская экспертиза. После проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.