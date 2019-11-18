Вabushka1922: На Урале ветеран войны завела аккаунт в Instagram

Ветеран Великой Отечественной войны Алефтина Груздкова из Екатеринбурга завела профиль в Instagram. Там 97-летняя пенсионерка выкладывает видео, где читает стихи. Во время боевых действий женщина служила в дивизии аэростатов заграждения.

Первая публикация в профиле появилась 26 июня. До этого фотографии Алефтины Николаевны появлялись на странице ее внука Константина. Там же в комментариях подписчики подали идею завести бабушке отдельный аккаунт.

На страничку подписан 651 человек, опубликовано семь постов. Сейчас Алефтина Николаевна, судя по последней фотографии, находится в больнице - она восстанавливается после перелома шейки бедра. Видеозаписи с чтением стихов появляются и из больничной палаты.