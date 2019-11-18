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18.11.2019 23:23
Рубрика: Спорт

Аргументы Широкова

Бывший капитан сборной России считает, что нашей команде есть в чем прибавлять
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 260(8018)
Во вторник сборная России проведет заключительный матч отборочного цикла чемпионата Европы-2020 - в гостях против Сан-Марино.
В последнем матче отбора к Евро2020 Россия сыграет с Сан-Марино. Фото: РИА Новости В последнем матче отбора к Евро2020 Россия сыграет с Сан-Марино. Фото: РИА Новости
В последнем матче отбора к Евро2020 Россия сыграет с Сан-Марино. Фото: РИА Новости

С турнирной точки зрения эта встреча не играет для нас никакой роли: футболисты Станислава Черчесова досрочно обеспечили себе выход в финальную стадию турнира. А на выходных они лишились шансов на первое место в своей группе, крупно уступив Бельгии (1:4).

Фото: EPA
Французы первое место в своей группе по итогам отборочного турнира Евро-2020

Матч в Санкт-Петербурге продемонстрировал, что россиянам есть над чем поработать. Своими ощущениями от сборной, а также о положении дел в отечественном футболе в целом с "РГ" поделился бывший капитан национальной команды, бронзовый призер Евро-2008, эксперт "Матч ТВ" Роман Широков.

Что скажете об уровне нынешней сборной России?

Роман Широков: Скажу так: мы хорошо играем с командами, которые ниже нас по уровню. Как только сталкиваемся с равными себе соперниками, начинаются проблемы. Вспомните Лигу наций, где мы встречались со Швецией и Турцией. Мы же никуда не вышли. А в отборочном цикле был лишь один серьезный оппонент - Бельгия. И чем все закончилось? А в остальных матчах мы играли, по большому счету, с дворовыми командами. Так что в нашем футболе далеко не все хорошо. Мы это видим прежде всего в Лиге Европы и Лиге чемпионов.

Давайте глобально поговорим о нашем футболе. Почему у нас так мало талантов?

Роман Широков: Они есть, просто их не готовят.

Роман Широков: Мы хорошо играем только с теми, кто ниже нас по уровню

Что вы имеете в виду?

Роман Широков: Потеряна тренерская школа. Я сейчас о детско-юношеском уровне. Хотя все вокруг говорят, что эта система у нас есть и все работает. Но сегодня я глубоко погружен в эту тему, у меня ребенок занимается футболом. Там и близко нет того, что должно быть. Детей ничему не учат. Ждут, когда к ним придут готовые ребята в возрасте 11-12 лет. Они их поставят, и все. А чтобы самим воспитать... Таких специалистов можно пересчитать по пальцам одной руки.

Детские тренеры объясняют, что они мало зарабатывают. И потому теряют мотивацию.

Роман Широков: Что значит мало зарабатывают? Ты либо выполняешь свою работу, либо нет. У человека или есть квалификация, или нет. А мотивация - так покажи, что ты тренер. И тебе станут больше платить и пригласят в большой клуб. А если ты умеешь что-то делать, не надо сводить все к деньгам. Если токарю увеличить зарплату, он что, будет лучше работать? Нет. Если у него набита рука на мастера шестого разряда, он и будет мастером шестого разряда. Я, кстати, сталкивался с одним тренером, который на полном серьезе утверждал, что будет лучше работать, если станет больше зарабатывать. Это абсурд. Мы вот говорим, что у нас не то поколение, нет игроков. Но футболисты, по большому счету, не виноваты. Просто их так учили. Базы нет, отсюда и все проблемы.

Фото: РИА Новости
Сборная России крупно уступила бельгийцам, возглавляющим рейтинг ФИФА

В молодежной сборной почти все играют в основе своих клубов. Почему же команда не может добиться успеха?

Роман Широков: Тяжело сказать. Но я недавно видел матчи наших юниоров. Это, мягко говоря, был позор. Мы играли дома с Азербайджаном, Ирландией и Румынией. Так наши умудрились потерпеть два поражения и свести одну встречу к ничьей. При этом мы ни одного не забили. Это вообще в какие ворота лезет?

Как из этой ситуации выйти?

Роман Широков: Нужно модернизировать детско-юношеский футбол. Нельзя начинать с крыши, надо сначала обзавестись фундаментом. У нас все время все говорят о Премьер-лиге, ФНЛ. Но там ничего не будет, если не наладить все снизу. Вот вам простой при-мер - как можно давать лицензию детскому тренеру после трех недель обучения? Если у этого специалиста нет базы, чему он научит детей? Ничему. Вот и выходят потом, грубо говоря, полуфабрикаты. И в старшем возрасте этого мальчика будут ругать за то, что он ничего не умеет. А все потому, что школы нет. Я смотрю на тренировку детей и вижу ошибку за ошибкой. И никто не останавливает занятие. Никто не говорит, зачем нужен квадрат, что в нем нужно держать мяч. Тренер должен научить ребенка точно отдавать, принимать и вести мяч. Все это нужно наложить на скорость и обучить тактике. Все. Больше ничего не надо.

С детскими тренерами ясно. А нет такой проблемы, что во многих детских командах есть кумовство?

Роман Широков: Приведу обратный пример: в ЦСКА сыновья Широкова, Гончаренко и Игнашевича сидят в запасе. Раньше, может, и было кумовство, но сейчас я этого не вижу.

Важно ли побеждать в детско-юношеском футболе? Или результат - не самое главное в таком возрасте?

Роман Широков: А зачем результат? Ну выиграли вы в 12 лет какой-то турнир, поставили кубок в кабинете. Но если нет прогресса, зачем все это? Задача ДЮСШ заключается в подготовке футболистов к более взрослому уровню, чтобы ребята играли в Премьер-лиге, первом или втором дивизионах. Вот победили вы, допустим, в десяти турнирах из десяти, но никто не дорос до уровня Премьер-лиги - это что, работа? Вот чем хороша философия Галицкого из Краснодара - у него команды всех возрастов играют в футбол. Там ребята думают на поле. Причем в любой ситуации, не только при атакующих действиях. Это правильная философия, а не просто бей-беги, авось кто-нибудь зацепиться. Все остальные клубы только и занимаются селекцией для своих академий, причем с раннего возраста до выпускного года. Никто не хочет ни учить, ни тренировать... А дальше - опять селекция. Теперь уже для молодежной команды, потом для основной. Все одно и то же. Только границы селекции с каждым возрастом расширяются.

Где будем смотреть

19 ноября, вторник, Первый канал

22.35 Сборная Сан-Марино - сборная России. Прямая трансляция.

Спорт Футбол Чемпионат Европы Чемпионат России по футболу 2019/2020
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