Россиянам не интересно, кто запрашивает информацию об их недвижимости

Менее трех тысяч россиян заказали с начала года выписку о лицах, которые запрашивали данные об их недвижимости. Об этом сообщает Федеральная кадастровая палата.

В ведомстве уточнили, что обычно перед сделкой люди интересуются объектом недвижимости, который хотят приобрести. Если объект содержится в ЕГРН (Едином госреестре недвижимости), то о нем можно запросить выписку в подразделениях Кадастровой палаты. Такие сведения носят общедоступный характер.

Выписка обычно содержит такие данные, как кадастровый номер объекта и дата его присвоения, адрес, площадь, назначение, видах права, номер и дату регистрации, а также наличие ограничений прав или обременений. Помимо этого, такая выписка содержит описание местоположения объектов и план расположения помещений, машиномест в здании, данные о кадастровой стоимости, характерных точках границ и т.п. Но персональные данные собственников в выписке не содержатся.

В то же время у собственников есть возможность заказать справку о лицах, которые интересовались их недвижимостью. Но, как показывает практика, такие сведения не пользуются особой популярностью. За 9 месяцев 2019 года россияне заказали немногим более 2,7 тысяч подобных справок. Наиболее востребованными они оказались в Москве - там было выдано чуть больше 750 справок.

При этом за первые полгода 2019 года палата выдала около 50 миллионов всевозможных справок.