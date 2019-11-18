Россию и США сочли угрозой для Британии

Если верить соцопросам, расчет премьера Британии Бориса Джонсона на политическую импотенцию его оппонентов полностью оправдался. Противники консерваторов хватаются за любую соломинку, способную так или иначе опорочить курс главы правительства и те тезисы, которые тот выдвигает. В оставшиеся до парламентских выборов (они пройдут 12 декабря - прим.ред.), дни по всей Британии прокатится волна дебатов на самых различных площадках с участием, как первых лиц партий, так и их представителей. Впрочем, на нынешнем этапе политическая дуэль на Альбионе все же в большей степени сводится к противостоянию "харизм" лидеров, а не сравнению политических программ и в этой номинации у Джонсона сохраняется неоспоримое преимущество.

В то время как его противники натужно выжимают из любого информационного повода крупицы рейтинга, премьер объявил: все кандидаты от Консервативной партии поклялись ему лично, что, будучи избранными в парламент, они поддержат вариант "джонсоновского" брекзита. С учетом важности политического момента предположу, что клятва эта выглядела чрезвычайно торжественной. Были ли полученные Джонсоном обещания скреплены "кровью" будущих народных избранников или только банальными чернилами доподлинно неизвестно, но пока все обстоятельства складываются в пользу премьера. Менее чем за месяц до выборов, утверждает на основании собственных опросов газета "Санди Таймс", за консерваторов готовы проголосовать 41 процент избирателей. Аналогичный замер перед выборами 2017 года, давал консерваторам цифру в 35 процентов. Лейбористы держат второе место, но их показатели, напротив, снизились - два года назад партии симпатизировали 45 процентов избирателей, сегодня - порядка 33. Британские либеральные демократы держатся на третьей строчке с 14-15 процентами электората.

Противники Джонсона критикуют его за неправильное, с их точки зрения, отношение к России и ... к США

Противники Джонсона критикуют его за неправильное, с их точки зрения, отношение к России и … к США. В том, что касается Вашингтона, поводом для нападок стало будущее торговое соглашение с американцами, контуры которого не менее туманны, чем погода на острове. Это дает оппонентам премьера пространство для самых изощренных фантазий, которые не совсем понятно, как соотносятся с реальностью. Так лидер Лейбористской партии Джереми Корбин в статье, размещенной газетой "Гардиан", увидел в договоренностях с американской администрацией угрозу национальному здравоохранению с грядущей "безудержной приватизацией медицинских услуг".

Корбин предложил премьеру во всем "чистосердечно признаться" и опубликовать документы, затрагивающие предполагаемые договоренности официального Лондона и Вашингтона. Звучит наивно, но перед выборами лейбористам ничего не остается, как использовать любую поднимающую рейтинг "соломинку", чтобы насолить Джонсону, даже если речь идет о критике в адрес стратегического партнера Альбиона.

Не обошлось в ходе избирательной кампании без смакования предполагаемого "российского следа" в британских авгиевых "конюшнях". Поводом для критики послужила задержка с публикацией властями парламентского доклада о масштабе и степени угрозы, которую Москва представляет для Альбиона. Впрочем, ключевым в этом документе, на составление которого ушли 18 месяцев депутатских размышлений, должны были стать факты о якобы существовавшем вмешательстве России в референдум о членстве Лондона в единой Европе. А также материалы о предполагаемом влиянии Кремля на деятельность Консервативной партии Британии. Джонсон обещал обнародовать доклад после выборов, в то время, как его противники требуют от правительства сделать это до дня голосования. Однако, по словам министра безопасности Британии Брэндона Льюиса, выполнить пожелание теперь уже бывших депутатов не представляется возможным из-за ограничений, налагаемых законом на публикации кабинета в период предвыборной кампании. Что же касается содержания документа, то, по словам Джонсона, он не увидел в нем никаких свидетельств вмешательства Москвы в британскую политику. Хотя, понятно, что оппоненты премьера считают иначе и теперь с помощью неопубликованного доклада приписывают консерваторам порочащие их связи, граничащие с предательством родины.

Но все эти темы, по большому счету, выглядят второстепенным предвыборным "мусором" в сравнении с ключевыми сюжетами, вокруг которых развернулись основные дебаты на Альбионе. Брекзит, отношения с Евросоюзом и НАТО, миграция - такова повестка предстоящих выборов, которые, по мнению ряда экспертов, продемонстрируют мощнейшую поляризацию британского общества. А их итоги не дадут явного преимущества ни сторонникам брекзита, ни их противникам, вновь сделав ситуацию с выходом Лондона из Евросоюза предметом бюрократических игр и закулисных соглашений.