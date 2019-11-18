Самолет с Хиллари Клинтон на борту экстренно сел из-за неисправности

Вылетевший из Нью-Йорка в Вашингтон лайнер, на борту которого находилась Хиллари Клинтон (экс-госсекретарь США), вернулся обратно из-за неисправности.

Уже находясь в небе, пилоты сообщили, что воздушное судно начало сильно трясти. В это же время на территории аэропорта был обнаружен металлический кусок, предположительно принадлежащий вылетевшему лайнеру. Командир корабля принял решение вернуться, сообщает телеканал CNN.

Самолет компании American Airlines благополучно приземлился в 15:15 по местному времени.