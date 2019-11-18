Сборная России сыграет с Молдавией 31 марта

В рамках подготовки к финальной часть чемпионата Европы по футболу сборная России 31 марта проведет товарищеский матч против сборной Молдавии. Об этом сообщает Молдавская федерация футбола.

Для российской сборной этот матч станет одним из этапов подготовки к финальной части чемпионата Европы-2020 года. Молдавская команда весной 2020 года начнет подготовку ко второму в истории розыгрышу Лиги наций, старт которой состоится осень следующего года.

Сборная России во вторник проведет заключительный матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино. Команда Станислава Черчесова уже гарантировала себе участие в этом турнире.