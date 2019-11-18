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18.11.2019 23:55
Рубрика: Спорт

Сборная России сыграет с Молдавией 31 марта

Текст: Максим Домчев

В рамках подготовки к финальной часть чемпионата Европы по футболу сборная России 31 марта проведет товарищеский матч против сборной Молдавии. Об этом сообщает Молдавская федерация футбола.

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Для российской сборной этот матч станет одним из этапов подготовки к финальной части чемпионата Европы-2020 года. Молдавская команда весной 2020 года начнет подготовку ко второму в истории розыгрышу Лиги наций, старт которой состоится осень следующего года.

Сборная России во вторник проведет заключительный матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино. Команда Станислава Черчесова уже гарантировала себе участие в этом турнире.

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