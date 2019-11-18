Счетная палата запустила навигатор по госрасходам

Новости

Объявлены даты выхода главных диснеевских новинок 23:33
"Доктор Хаус" спасает всех в космосе в тизере нового сериала HBO 23:23
В Германии прокомментировали позицию США по "Северному потоку-2" 23:16
Замминистра экономики Бабич вошел в рабочую группу Совета по нацпроектам 22:14
Путин внес в Госдуму договор с ОАЭ о передаче осужденных 21:59
На Кубани охотники ранили жителя экопоселения после замечания 21:58
Россияне собрали 1 млн евро на восстановление затопленной Венеции 21:50
Из Багдада в Москву доставили 32 ребенка, находившихся в тюрьмах Ирака 21:41
В Госдуму внесен проект об ограничении приема лома 21:29
Три человека погибли при стрельбе у супермаркета в штате Оклахома 21:23
Регионы составили паспорта медучреждений для их модернизации 20:55
В Москве выступили Уильям Кристи и "Les Arts Florissants" 20:50
Генри Кавилл выложил свой любимый кадр из нового "Ведьмака" 20:47
Продюсер сериала "Ведьмак" рассказал, чем он лучше "Игры престолов" 20:27
Врач и массажист футбольного клуба "Уфа" спасли жизнь болельщику 20:15
Сюжет сериала "Ведьмак" будет отличаться от книг Сапковского 20:03
В Подмосковье опубликовали карту проверенных автосервисов 20:01
Парламент Грузии возобновил работу после разгона демонстрантов 19:52
СМИ: Настю Рыбку подозревают в краже денег из апартаментов в Москва-Сити 19:46
Дело в взрывах на шахте "Северная" в Воркуте передано в суд 19:40
Промпроизводство в России выросло на 2,7% 19:38
Операторов обязали немедленно блокировать нарушающие закон сайты 19:34
Райан Мерфи рассказал о будущем "Американской истории ужасов" 19:27
Президент "Ростова" рассказал о финансовых проблемах клуба 19:00
Без тормозов. СК Татарстана проверит мать, усадившую ребенка за руль 18:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сотрудники газеты "Курская правда" прошли стажировку в "Российской газете"
Сотрудники газеты "Курская правда" прошли стажировку в "Российской газете"
Что не пропустить по ТВ на неделе с 18 по 24 ноября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 18 по 24 ноября
Знаете ли вы историю России? Проверочный тест из базы ОГЭ
Знаете ли вы историю России? Проверочный тест из базы ОГЭ
18.11.2019 22:27
Рубрика: Экономика

Деньги ушли от тишины

Счетная палата запустила навигатор по госрасходам
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Столичный выпуск № 260(8018)
Любой желающий в режиме онлайн сможет узнать, на какие цели по госзакупкам идут бюджетные деньги. Для этого Счетная палата (СП) запустила портал-агрегатор "Госрасходы" (spending.gov .ru).

"Мы хотим дать интересующимся гражданам инструмент, чтобы они могли изучать финансы государства, доступно, более простым способом", - пояснил журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Только общество может дать адекватную оценку эффективности бюджетных расходов, подчеркнул он. Аудиторы также будут использовать этот инструмент.

Валентина Матвиенко призвала развивать электронные госзакупки

Данные для портала собираются из открытых, но разрозненных источников, например, из Единой информационной системы в сфере госзакупок. В системе уже 36 миллионов госконтрактов федерального и регионального уровней, а также муниципальных контрактов за 10 лет. Кроме того, собраны данные по субсидиям из федерального бюджета.

Можно проследить движение бюджетных денег на всех этапах - от выделения средств в бюджете до оплаты контрактов исполнителям. С помощью инструментов портала можно дойти до каждого заказчика, например, посмотреть, связаны ли исполнители между собой, отметил Кудрин.

Также на портале есть аналитические индикаторы (сейчас их 14). Например, представлен так называемый рейтинг регионального протекционизма - какие регионы больше всего заказывают услуг и товаров только у своих региональных компаний. По этому показателю лидируют Чечня, Татарстан, Дагестан.

Пока портал действует в beta-версии. Запланированы новые модули, например, описание структуры бюджета, анализ расходов по госпрограммам.

Экономика Казна Федеральный бюджет Экономика Казна Бюджеты регионов Госфонды и контрольные органы Счетная палата
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В правительстве оценили идею сократить время продажи алкоголя
В Кремле ответили на вопрос об усилении контроля на границе с Беларусью
В Тбилиси полиция дубинками и водометами разгоняет протестующих
Назван срок поставки систем С-400 в Индию
Депутат бундестага: Европе не нужен американский газ