Счетная палата запустила навигатор по госрасходам

Любой желающий в режиме онлайн сможет узнать, на какие цели по госзакупкам идут бюджетные деньги. Для этого Счетная палата (СП) запустила портал-агрегатор "Госрасходы" (spending.gov .ru).

"Мы хотим дать интересующимся гражданам инструмент, чтобы они могли изучать финансы государства, доступно, более простым способом", - пояснил журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Только общество может дать адекватную оценку эффективности бюджетных расходов, подчеркнул он. Аудиторы также будут использовать этот инструмент.

Данные для портала собираются из открытых, но разрозненных источников, например, из Единой информационной системы в сфере госзакупок. В системе уже 36 миллионов госконтрактов федерального и регионального уровней, а также муниципальных контрактов за 10 лет. Кроме того, собраны данные по субсидиям из федерального бюджета.

Можно проследить движение бюджетных денег на всех этапах - от выделения средств в бюджете до оплаты контрактов исполнителям. С помощью инструментов портала можно дойти до каждого заказчика, например, посмотреть, связаны ли исполнители между собой, отметил Кудрин.

Также на портале есть аналитические индикаторы (сейчас их 14). Например, представлен так называемый рейтинг регионального протекционизма - какие регионы больше всего заказывают услуг и товаров только у своих региональных компаний. По этому показателю лидируют Чечня, Татарстан, Дагестан.

Пока портал действует в beta-версии. Запланированы новые модули, например, описание структуры бюджета, анализ расходов по госпрограммам.