СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений

Военное руководство Великобритании скрывало данные о преступлениях британских солдат в Афганистане и Ираке. Такую информацию распространила газета The Sunday Times, ссылаясь на оказавшиеся в ее распоряжении секретные документы.

Военные следователи при содействии журналистов нашли доказательства причастности одного из военнослужащих специальной британской авиадесантной службы к убийствам. Кроме того, членов батальона Black Watch, входящего в состав королевского полка Шотландии, обвиняют в избиениях, пытках и сексуальных надругательствах.

Отмечается, что во время расследования минобороны Великобритании оказывало давление, чтобы добиться скорейшего закрытия дел, а убедительные доказательства преступлений отметались по политическим причинам, пишет РИА Новости.

В The Sunday Times предполагают, что эти разоблачения могут привести к тому, что расследованием дел об участии британских военнослужащих в преступлениях может заняться Международный уголовный суд.

Напомним, на минувшей неделе президент США Дональд Трамп помиловал двух американских офицеров, осужденных за военные преступления в Афганистане. Сообщалось о полном помиловании старшего лейтенанта армии Клинта Лоранса и майора армии Мэтью Голстейна, осужденных за убийства.