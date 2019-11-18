Суды приняли 8,6 тыс. решений о выселении граждан из жилья за нарушения

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за полгода суды вынесли 8,6 тысячи решений о выселении граждан. В том числе было принято 6,7 тысячи решений о выселении собственников. За что гражданина могут выселить из квартиры, пояснила "РГ" адвокат бюро "Сикайло, Ромахова и Партнеры" Галина Пономаренко.

За что человека можно выселить?

Галина Пономаренко: Основаниями для выселения могут стать использование жилого помещения не для проживания, а для иных целей. Другие причины: неоднократные, постоянно повторяющиеся действия по нарушению прав соседей, например, несоблюдение требований пожарной безопасности и санитарно-гигиенических норм, громкое прослушивание музыки, ведение строительных работ, иные действия, которые в той или иной степени можно расценить как нарушение интересов соседей. Кроме того, целенаправленные постоянные действия, влекущие повреждение либо уничтожение окон, дверей, пола, стен, санитарно-технического оборудования тоже станут основаниями для выселения.

В случае с человеком, пользующимся жилым помещением на основании договора социального найма, появляется еще одно основание для выселения, а именно наличие задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг в течение более 6 месяцев. В этом случае наниматель социального жилья может быть выселен по решению суда, но с предоставлением другого жилья.

В чем отличие между выселением собственника и не собственника?

Галина Пономаренко: И в том, и в другом случае лицо должно быть соответствующим образом предупреждено о необходимости прекращения нарушения, а также назначен срок для ремонта жилья в случае его разрушения. И только если поведение данного лица не меняется даже после предупреждения, суд может принять решение о выселении. Кстати, именно по основаниям несоблюдения процедуры суды чаще всего и отказывают в требованиях о выселении.

В случае с собственником жилья вопрос о выселении возникнет только, если собственник непосредственно проживает в указанном жилом помещении, что в сегодняшних реалиях случается не всегда. Главное в случае с собственником, судом будет решен вопрос о прекращении права собственности на жилье и его продажи с публичных торгов, после которых вырученные денежные средства должны быть переданы собственнику.

Если же лицо, является нанимателем жилого помещения по договору социального найма, то в зависимости от оснований выселения суд принимает решение либо о выселении с предоставлением другого жилья, либо без такового.

По вашему ощущению, много ли таких дел?

Галина Пономаренко: Несмотря на участившиеся обращения в суд с требованиями о выселении, суды, по нашему мнению, по-прежнему достаточно осторожно удовлетворяют такие иски. Право на жилище, гарантированное нам всем Конституцией, еще никто не отменял. Следовательно, выселение человека является самой крайней мерой, применяемой судами, принятию решения о которой предшествует всесторонняя оценка тяжести виновного поведения выселяемого лица.

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