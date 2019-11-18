Суды приняли 8,6 тыс. решений о выселении граждан из жилья за нарушения

Новости

Мосгорсуд оставил под стражей участника несанкционированной акции 12:25
Шестерых жительниц Удмуртии осудили за продажу девушек в Бахрейн 12:22
Россия и ОАЭ совместно будут разрабатывать вертолеты и беспилотники 12:21
По факту пожара на нефтебазе в Новороссийске возбуждено дело 12:20
В Дагестане отец зарезал поклонника дочери из-за переписки в соцсетях 12:20
Евросоюз готов упростить визовый режим с Беларусью 12:19
Биографический фильм "Ford против Ferrari" возглавил прокат России 12:10
Хоккеист молодежной сборной России укусил соперника 12:07
На Москву идут сибирские морозы 12:02
У мотоцикла "Урал" появилась шпионская спецверсия для США 12:01
Крымским министрам предложили ответить на 40 вопросов 11:58
В Москве всю неделю прогнозируется высокое атмосферное давление 11:54
Умер старейший солист балета Мариинского театра Владимир Лопухов 11:50
На Кубани скончался второй пострадавший при пожаре на нефтебазе 11:48
Минобороны рассекретило архивы о Словацком национальном восстании 11:45
Мэр Якутска отреагировала на новость об одобрении моста через Лену 11:42
Ведущим специалистам выданы разрешения для работы на белорусской АЭС 11:39
В Томске школьник оказался в реанимации после опасного эксперимента 11:25
В Самаре оштрафовали пассажира, пившего и курившего в самолете 11:21
Где в Москве появятся новые "выделенки" 11:16
Китайский конкурент Toyota RAV4 поразил мизерным расходом топлива 11:12
В мэрии Бийска прошли обыски по делу переселенцев из ветхого жилья 10:55
Фигуристка Алина Загитова вместе со своей собакой снимется в фильме 10:40
Россиянам не интересно, кто запрашивает информацию об их недвижимости 10:35
В больнице скончался астраханец, пострадавший при обрушении балкона 10:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сотрудники газеты "Курская правда" прошли стажировку в "Российской газете"
Сотрудники газеты "Курская правда" прошли стажировку в "Российской газете"
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Что не пропустить по ТВ на неделе с 18 по 24 ноября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 18 по 24 ноября
18.11.2019 10:47
Рубрика: Власть

Суды приняли 8,6 тыс. решений о выселении граждан из жилья за нарушения

Текст: Владислав Куликов
По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за полгода суды вынесли 8,6 тысячи решений о выселении граждан. В том числе было принято 6,7 тысячи решений о выселении собственников. За что гражданина могут выселить из квартиры, пояснила "РГ" адвокат бюро "Сикайло, Ромахова и Партнеры" Галина Пономаренко.
Фото: Сергей Коньков/ТАСС Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Фото: Сергей Коньков/ТАСС

За что человека можно выселить?

Галина Пономаренко: Основаниями для выселения могут стать использование жилого помещения не для проживания, а для иных целей. Другие причины: неоднократные, постоянно повторяющиеся действия по нарушению прав соседей, например, несоблюдение требований пожарной безопасности и санитарно-гигиенических норм, громкое прослушивание музыки, ведение строительных работ, иные действия, которые в той или иной степени можно расценить как нарушение интересов соседей. Кроме того, целенаправленные постоянные действия, влекущие повреждение либо уничтожение окон, дверей, пола, стен, санитарно-технического оборудования тоже станут основаниями для выселения.

Фото: Марина Волосевич
Нужно ли хранить квитанции за квартплату

В случае с человеком, пользующимся жилым помещением на основании договора социального найма, появляется еще одно основание для выселения, а именно наличие задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг в течение более 6 месяцев. В этом случае наниматель социального жилья может быть выселен по решению суда, но с предоставлением другого жилья.

В чем отличие между выселением собственника и не собственника?

Галина Пономаренко: И в том, и в другом случае лицо должно быть соответствующим образом предупреждено о необходимости прекращения нарушения, а также назначен срок для ремонта жилья в случае его разрушения. И только если поведение данного лица не меняется даже после предупреждения, суд может принять решение о выселении. Кстати, именно по основаниям несоблюдения процедуры суды чаще всего и отказывают в требованиях о выселении.

В случае с собственником жилья вопрос о выселении возникнет только, если собственник непосредственно проживает в указанном жилом помещении, что в сегодняшних реалиях случается не всегда. Главное в случае с собственником, судом будет решен вопрос о прекращении права собственности на жилье и его продажи с публичных торгов, после которых вырученные денежные средства должны быть переданы собственнику.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Медведев подписал документ о запрете гостиниц в квартирах

Если же лицо, является нанимателем жилого помещения по договору социального найма, то в зависимости от оснований выселения суд принимает решение либо о выселении с предоставлением другого жилья, либо без такового.

По вашему ощущению, много ли таких дел?

Галина Пономаренко: Несмотря на участившиеся обращения в суд с требованиями о выселении, суды, по нашему мнению, по-прежнему достаточно осторожно удовлетворяют такие иски. Право на жилище, гарантированное нам всем Конституцией, еще никто не отменял. Следовательно, выселение человека является самой крайней мерой, применяемой судами, принятию решения о которой предшествует всесторонняя оценка тяжести виновного поведения выселяемого лица.

Подробности судебной практики читайте на полосе "Право" в ближайшем номере "Российской газеты".

Власть Право Жилищное право Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Судебная власть
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Назван срок поставки систем С-400 в Индию
Минпромторг: Недолив топлива на АЗС превышает норму в 2-3 раза
Депутат бундестага: Европе не нужен американский газ
Новая встреча в астанинском формате может пройти в декабре
Украину предупредили о новых экономических проблемах