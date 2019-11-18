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18.11.2019 16:12
Рубрика: Общество
Проект: Наука

NASA впервые описало "танец" лун на орбите Нептуна

Текст: Юлия Мякишева

У восьмой планеты Солнечной системы 14 спутников. Астрономы обнаружили, что два из них, Наяда и Таласса, имеют причудливый орбитальный резонанс, который напоминает танец. Ученые отмечают, что есть много типов "танцев", которые исполняют планеты, спутники и астероиды, но именно такой замечен впервые.

Специалисты по орбитальной динамике назвали такое движение танцем уклонения или избегания. Об этом говорится на сайте NASA.

Фото: NASA / Naval Research Laboratory / Parker Solar Probe
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- Наяда и Таласса имеют форму эллипсоидов, их длина около сотни километров. Эти двое - истинные партнеры. Они вращаются на орбите всего лишь в 1850 километров друг от друга. Но они никогда не приближаются так близко друг к другу; орбита Наяды наклонена и идеально рассчитана. Каждый раз, когда она проходит более медленную Талассу, они находятся примерно в 3540 километрах друг от друга, - говорится в сообщении.

В этом вечном танце Наяда кружится вокруг ледяного гиганта каждые семь часов, в то время как Таласса оборачивается вокруг Нептуна за 7,5 часов. Наяда движется на орбите, наклоненной по отношению к плоскости экватора Нептуна примерно на пять градусов. Выглядит это, как зигзагообразное движение.

Считается что первоначальная спутниковая система Нептуна была разрушена, когда Нептун захватил гигантскую луну Тритон. Семь внутренних спутников и кольца образовались из появившихся обломков. Астрономы предполагают, что Наяда вошла в причудливый резонанс после взаимодействия с одним из других внутренних спутников - так сформировался уклон ее орбиты.

Открытие удалось сделать с помощью космического телескопа Hubble. Эта работа дает первое представление о внутреннем составе внутренних спутников Нептуна. Исследователи использовали эти наблюдения для вычисления их массы и плотности спутников - этими характеристиками они похожи на лед.

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