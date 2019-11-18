Три человека погибли при стрельбе у супермаркета в штате Оклахома

Три человека погибли в результате стрельбы, утроенной неизвестным возле супермаркета в американском городе Дункан (штат Оклахома). Об этом сообщается на странице местного полицейского департамента в Facebook.

По данным правоохранителей, на парковке у магазина было обнаружено три тела: мужчина и женщина находились в машине, а еще один мужчина рядом с транспортным средством. Согласно данным телеканала News 4, стражи порядка предполагают, что один из мужчин мог быть стрелком, - возле него нашли пистолет.

В связи с происшествием полиция закрыла местные школы, но вскоре они возобновили занятия. Магазин, возле которого произошла стрельба, в настоящее время также работает в обычном режиме.