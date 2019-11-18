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Рубрика: Власть

Вещдоки уплыли тихим ходом

Украине вернули арестованные год назад катера
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 260(8018)
Россия в понедельник передала Украине два артиллерийских катера и буксир, которые были задержаны российскими пограничниками год назад в Керченском проливе.
Для доставки украинских кораблей в точку передачи потребовались российские буксиры. Фото: Reuters Для доставки украинских кораблей в точку передачи потребовались российские буксиры. Фото: Reuters
Для доставки украинских кораблей в точку передачи потребовались российские буксиры. Фото: Reuters

Как ранее сообщили в погрануправлении ФСБ России по Крыму, с 17 ноября, в соответствии с достигнутыми с украинской стороной договоренностями, три судна - буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск" - буксируются из порта Керчь к согласованному месту передачи украинской стороне. Передача произошла около 14.00 18 ноября в нейтральных водах Черного моря, в районе мыса Такиль. После этого украинские катера уже в сопровождении своих буксиров отправились в сторону материковой Украины.

Надо заметить, что российская сторона не выдвинула никаких условий и взаимных требований Киеву. По сути это был жест доброй воли, такой же, как и возвращение домой в сентябре 24 украинских моряков.

Фото: Алла Дмитриева РГ
Косачев прокомментировал возвращение Украине задержанных кораблей

Отвечая на возможные вопросы, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что передача Украине военных кораблей никак не связана с международным трибуналом.

"Никакой связи здесь нет и быть не может", - подчеркнул официальный представитель Кремля. Говоря о переданных кораблях, он напомнил, что на них было совершено нарушение государственной границы России.

"Этим занимаются наши пограничники, Федеральная служба безопасности", - отметил Песков и посоветовал обращаться за комментариями в спецслужбу.

При этом в МИД России в понедельник заявили, что российская сторона намерена и впредь жестко пресекать любые провокации у своих границ, в том числе в целях обеспечения безопасности судоходства в соответствии с российским законодательством, двусторонними договорами и иными применимыми нормами международного права.

Как стало известно "РГ", следствие ФСБ уже исключило корабли из числа вещественных доказательств по делу задержанных в Керченском проливе украинских моряков, так как на них были закончены все необходимые следственные действия. В то же время расследование самого уголовного дела о провокации в Керченском проливе продолжается и будет доведено до суда. Возможно, что никакой проблемы с проходом украинских кораблей 25 ноября под Крымским мостом не возникло бы. Такие проходы были и раньше, причем украинским судам помогали российские лоцманы. Единственное отличие, что до этого всегда украинская сторона заранее официально сообщала о своем желании пройти через пролив.

Российская сторона намерена и впредь жестко пресекать любые провокации у своих границ, в том числе в целях обеспечения безопасности судоходства

Однако в этот раз отряд кораблей выдвинулся в сторону Крыма без всякого предупреждения. Более того, в российские территориальные воды они вошли тоже в режиме полного радиомолчания, игнорируя приказы российских пограничников остановиться. Украинские моряки остановились только после того, как им перекрыли движение своими бортами российские корабли, а проход под Крымским мостом был перегорожен танкером. После того как уже стемнело, три украинских судна попытались снова выдвинуться в направлении Крымского моста, российские пограничные корабли были вынуждены применить для их остановки оружие. После чего катера и буксир, которые, кстати, были вооружены, что называется "по полной", отбуксировали в Керчь.

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