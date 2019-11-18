В аэропорту Франкфурта столкнулись два самолета

В аэропорту Франкфурта-на-Майне при рулении столкнулись два пассажирских самолета. Инцидент произошел в субботу вечером.

Участниками происшествия стали самолеты компаний Korean Air и Air Namibia. В результате у одной машины поврежден высотный рулевой механизм, у другой - край крыла, сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство DPA.

Пассажиры и члены экипажа не пострадали, так как оба борта двигались на низкой скорости. Самолет корейской авиакомпании смог вылететь в Сеул лишь в воскресенье. До этого времени пассажиры были размещены в одной из гостиниц.

Сейчас специалисты собирают все данные, связанные с этим инцидентом. Анализируется информация с черных ящиков.