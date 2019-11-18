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Рубрика: В мире

В Германии прокомментировали позицию США по "Северному потоку-2"

Германия частично зависит от поставок газа из России, а потому интересы ФРГ и РФ в осуществлении проекта "Северный поток-2" совпадают. Об этом заявил бывший глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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"Мы на 30% зависим от поставок газа из России, здесь никаких сомнений нет. Подозреваю, что для России важно, что мы этот газ покупаем", - приводит слова политика на германо-российском форуме "Потсдамские встречи" в Москве РИА Новости.

Габриэль назвал эти интересы взаимными. В то же время США выступают против энергетического проекта только потому, что сами стали экспортерами газа.

"Может быть, это совпадение. Не знаю, бывают ли такие совпадения", - подчеркнул Габриэль.

Напомним, что "Северный поток-2" будет состоять из двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Они протянутся через Балтийское море до Германии, пройдя по территориям Финляндии, Швеции и Дании.

В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2"
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