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18.11.2019 21:29
Рубрика: Экономика

В Госдуму внесен проект об ограничении приема лома

Текст: Елена Березина

Регионам предлагают дать право определять перечень изделий из цветных и черных металлов, которые физлица смогут сдавать как металлолом, а компании и индивидуальные предприниматели смогут работать с ломом только, если имеются документы, подтверждающие их право собственности на указанные лом и отходы. Такой законопроект в Госдуму внесла Ивановская областная дума.

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В пояснительной записке к документу говорится, что во время принятия закона "Об отходах производства и потребления", в которой инициированы поправки, и в первые годы его действия "отсутствовала необходимость ограничения перечнем разрешенных к приему лома и отходов черных металлов. Многочисленные свалки и пустыри позволяли гражданам законным путем добывать лом и отходы черных металлов. За время действия Федерального закона в пункты приема металлолома сданы лом и отходы черных металлов, никому не принадлежащие, находившиеся в свободном доступе".

Но сейчас эти запасы иссякли, подчеркивают авторы документа. В результате граждане совершают кражи лома и отходов черных металлов у собственников, в основном из СНТ и ДНСТ, "членами которых являются в большей своей части малообеспеченные люди, пенсионеры. Для получения лома и отходов черных металлов поджигаются садовые домики, разбираются заборы, выносится все железо, в том числе весь садовый инвентарь. Происходят хищения из жилых домов деревень, где люди проживают сезонно или население которых малочисленно".

Экономика Отрасли Ресурсы Законодательная власть Госдума
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