Власть
18.11.2019 14:58
Текст: Кира Латухина

В Кремле ответили на вопрос об усилении контроля на границе с Беларусью

Фото: iStock Фото: iStock
iStock

На переговорах Беларуси и ЕС по визам нужно учитывать пограничный режим между Москвой и Минском, считают в Кремле.

Фото: БЕЛТА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал взаимодействие Беларуси и Брюсселя по вопросу облегчения визового режима. Отвечая на вопрос журналистов про усиление контроля на российско-белорусской границе, он заявил: "Тот режим, который существует между нами, конечно, должен учитываться при соответствующих переговорах, и здесь на этот счет у нас есть контакты, где эта тема и должна обсуждаться в случае дальнейшей реализации этих планов".

Говоря о перспективах корректив визового режима России и Евросоюза, Песков заметил, что до момента фактической заморозки отношений в 2013 году переговоры были в продвинутой стадии. "Сейчас уже давно никаких контактов на этот счет нет", - констатировал он, напомнив, что отношения были заморожены не по инициативе Москвы.

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