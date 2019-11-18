В Кремле ответили на вопрос об усилении контроля на границе с Беларусью

На переговорах Беларуси и ЕС по визам нужно учитывать пограничный режим между Москвой и Минском, считают в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал взаимодействие Беларуси и Брюсселя по вопросу облегчения визового режима. Отвечая на вопрос журналистов про усиление контроля на российско-белорусской границе, он заявил: "Тот режим, который существует между нами, конечно, должен учитываться при соответствующих переговорах, и здесь на этот счет у нас есть контакты, где эта тема и должна обсуждаться в случае дальнейшей реализации этих планов".

Говоря о перспективах корректив визового режима России и Евросоюза, Песков заметил, что до момента фактической заморозки отношений в 2013 году переговоры были в продвинутой стадии. "Сейчас уже давно никаких контактов на этот счет нет", - констатировал он, напомнив, что отношения были заморожены не по инициативе Москвы.