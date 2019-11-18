Итоговый турнир года АТР, который завершился в Лондоне, выиграл греческий теннисист Стефанос Циципас.

В финале Циципас нанес поражение австрийцу Доминику Тиму - 6:7 (6:8), 6:2, 7:6 (7:4).

Правда, эта победа не позволила греку совершить рывок в обновленном рейтинге ассоциации теннисистов профессионалов.

Лидерство по-прежнему удерживает испанец Рафаэль Надаль. Следом за ним идет серб Новак Джокович, а замыкает тройку сильнейших Роджер Федерер из Швейцарии.

Четвертую строчку занимает Тим, который обошел нашего Даниила Медведева. Что до Циципаса, то он прочно осел на шестой позиции.

К слову, Даниил Медведев, который крайне неудачно выступил в Лондоне, проиграв все три матча на групповом этапе, сообщил, что берет паузу в выступлениях.

"Я провел свой лучший сезон в этом году, - написал Медведев в Instagram. - Конечно же, 2019-й не был идеальным. Он подарил мне как невероятные результаты на протяжении всей американской серии турниров, так и совсем неидеальное выступление в конце года. До встречи в 2020-м буду больше работать".

Напомним, что в текущем сезоне Медведев стал победителем двух турниров серии "Мастерс" в Цинциннати и Шанхае, а также выиграл турниры в Санкт-Петербурге и Софии. На Открытом чемпионате США-2019 Медведев добрался до финала, где проиграл Рафаэлю Надалю в пяти сетах.

Что касается женского рейтинга WTA, то первой идет австралийка Эшли Барти. На второй строчке осталась чешка Каролина Плишкова, третья - японка Наоми Осака. Лучшая из россиянок, Анастасия Павлюченкова, на 30-м месте.