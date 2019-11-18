В МИД оценили перспективы улучшения отношений России и Британии

По его словам, Россия не отказывается от диалога ни с одной страной, несмотря на антироссийскую истерию, в которой особо преуспела Британия. "Наши британские коллеги стали авторами замечательной концепции highly likely: виноваты во всем русские, потому что доказать не можем, но кто же еще. К сожалению, это было при прежнем премьер-министре, эта линия особенно и не поменялась сейчас", - отметил Беляев.

В настоящее время эта риторика отошла на второй план, поскольку главная проблема для британцев сейчас - Brexit и предстоящие выборы. "У них не хватает ни сил, ни возможностей заниматься чем-то другим", - заявил дипломат. При этом он обратил внимание, что даже сами британцы не знают, когда и как будет проведен Brexit. "Мы внимательно следим за диалогом между Лондоном и Брюсселем, а также обсуждением этой темы в британском парламенте", - отметил Беляев.

Примечательно, что несмотря на отсутствие политических контактов, британские компании активно работают на российском рынке, как и российские на британском. И предстоящий Brexit создаст для них определенные риски, негативно скажется на темпах развития мировой и европейской экономик. По данным Беляева, 43 процента местные предпринимателей ожидают исключительно негативных последствий выхода Британии из ЕС. "Объем европейских сделок британских предприятий сократился с начала 2019 года на 32 процента и достиг десятилетнего минимума, а стоимость иностранных активов, поглощенных компаниями Соединенного Королевства, уменьшилась на 69 процентов", - рассказал дипломат.

По его словам, Россия и Великобритания уже ведут работу по внесению корректив в режим торговли после Brexit. Однако он призвал российские компании приготовиться к тому, что после выхода Британии из ЕС Лондон ужесточит свои санкции.