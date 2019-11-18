В МИД оценили перспективы улучшения отношений России и Британии

Новости

Мосгорсуд оставил под стражей участника несанкционированной акции 12:25
Шестерых жительниц Удмуртии осудили за продажу девушек в Бахрейн 12:22
Россия и ОАЭ совместно будут разрабатывать вертолеты и беспилотники 12:21
По факту пожара на нефтебазе в Новороссийске возбуждено дело 12:20
В Дагестане отец зарезал поклонника дочери из-за переписки в соцсетях 12:20
Евросоюз готов упростить визовый режим с Беларусью 12:19
Биографический фильм "Ford против Ferrari" возглавил прокат России 12:10
Хоккеист молодежной сборной России укусил соперника 12:07
На Москву идут сибирские морозы 12:02
У мотоцикла "Урал" появилась шпионская спецверсия для США 12:01
Крымским министрам предложили ответить на 40 вопросов 11:58
В Москве всю неделю прогнозируется высокое атмосферное давление 11:54
Умер старейший солист балета Мариинского театра Владимир Лопухов 11:50
На Кубани скончался второй пострадавший при пожаре на нефтебазе 11:48
Минобороны рассекретило архивы о Словацком национальном восстании 11:45
Мэр Якутска отреагировала на новость об одобрении моста через Лену 11:42
Ведущим специалистам выданы разрешения для работы на белорусской АЭС 11:39
В Томске школьник оказался в реанимации после опасного эксперимента 11:25
В Самаре оштрафовали пассажира, пившего и курившего в самолете 11:21
Где в Москве появятся новые "выделенки" 11:16
Китайский конкурент Toyota RAV4 поразил мизерным расходом топлива 11:12
В мэрии Бийска прошли обыски по делу переселенцев из ветхого жилья 10:55
Фигуристка Алина Загитова вместе со своей собакой снимется в фильме 10:40
Россиянам не интересно, кто запрашивает информацию об их недвижимости 10:35
В больнице скончался астраханец, пострадавший при обрушении балкона 10:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сотрудники газеты "Курская правда" прошли стажировку в "Российской газете"
Сотрудники газеты "Курская правда" прошли стажировку в "Российской газете"
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Тест: Как хорошо вы знаете географию России
Что не пропустить по ТВ на неделе с 18 по 24 ноября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 18 по 24 ноября
18.11.2019 11:03
Рубрика: Власть

В МИД оценили перспективы улучшения отношений России и Британии

Текст: Юрий Когалов
Российская сторона готова сотрудничать со всеми зарубежными партнерами настолько, насколько они сами готовы к этому. Что касается перспектив улучшения отношений между Москвой и Лондоном, то в этом вопросе все в руках британцев. Об этом в интервью РИА Новости завил директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

По его словам, Россия не отказывается от диалога ни с одной страной, несмотря на антироссийскую истерию, в которой особо преуспела Британия. "Наши британские коллеги стали авторами замечательной концепции highly likely: виноваты во всем русские, потому что доказать не можем, но кто же еще. К сожалению, это было при прежнем премьер-министре, эта линия особенно и не поменялась сейчас", - отметил Беляев.

Фото: iStock
СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений

В настоящее время эта риторика отошла на второй план, поскольку главная проблема для британцев сейчас - Brexit и предстоящие выборы. "У них не хватает ни сил, ни возможностей заниматься чем-то другим", - заявил дипломат. При этом он обратил внимание, что даже сами британцы не знают, когда и как будет проведен Brexit. "Мы внимательно следим за диалогом между Лондоном и Брюсселем, а также обсуждением этой темы в британском парламенте", - отметил Беляев.

Примечательно, что несмотря на отсутствие политических контактов, британские компании активно работают на российском рынке, как и российские на британском. И предстоящий Brexit создаст для них определенные риски, негативно скажется на темпах развития мировой и европейской экономик. По данным Беляева, 43 процента местные предпринимателей ожидают исключительно негативных последствий выхода Британии из ЕС. "Объем европейских сделок британских предприятий сократился с начала 2019 года на 32 процента и достиг десятилетнего минимума, а стоимость иностранных активов, поглощенных компаниями Соединенного Королевства, уменьшилась на 69 процентов", - рассказал дипломат.

По его словам, Россия и Великобритания уже ведут работу по внесению корректив в режим торговли после Brexit. Однако он призвал российские компании приготовиться к тому, что после выхода Британии из ЕС Лондон ужесточит свои санкции.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Великобритания Правительство МИД
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Назван срок поставки систем С-400 в Индию
Минпромторг: Недолив топлива на АЗС превышает норму в 2-3 раза
Депутат бундестага: Европе не нужен американский газ
Новая встреча в астанинском формате может пройти в декабре
Украину предупредили о новых экономических проблемах