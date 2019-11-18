Аукционный дом из Мюнхена организовал торги предметами, принадлежавшими лидерам национал-социалистической партии во главе с Адольфом Гитлером. Представители международных еврейских организаций тщетно взывают к организаторам: "Есть вещи, которыми нельзя торговать!". Однако закон в данном случае на стороне торговцев.

Этот цилиндр начала 30-х годов прошлого века выглядит вполне невинно, если не знать, что он принадлежал кровавому диктатору Адольфу Гитлеру. Фото: Twitter/ @newsaeru

Цилиндр Адольфа Гитлера, коктейльное платье Евы Браун, сервиз Магды Геббельс, издание Mein Kampf (запрещено в РФ - прим. "РГ") в серебряном окладе, письма и драгоценности из дома Германа Геринга и еще более восьмисот предметов выставлены на аукцион со скромным названием "Немецкие исторические предметы из коллекций с 1919 года". В числе лотов открытки с изображениями "видных" нацистов с их автографами, стальные общевойсковые шлемы вооруженных сил Третьего рейха и другие предметы, которые не поставишь дома на полку, чтобы хвастаться гостям. Кому и для чего послужат эти вещи, которые глава Европейской еврейской ассоциации раввин Менахем Марголин назвал "пропитанными кровью", - большой вопрос. Раввин напомнил, что сейчас по всей Европе и в частности в Германии отмечается рост антисемитизма. "Мы считаем, что продажа таких предметов вряд ли станет ценным вкладом в историю, вместо этого их купят те, кто хочет прославлять и пытаться оправдать действия величайшего зла, от которого пострадала Европа", - говорится в письме Европейской еврейской ассоциации руководству аукционного дома, в котором он призывает отменить торги, назначенные на 20 ноября. "Это не юридическое, а скорее моральное воззвание. То, что вы делаете, не является незаконным, но это неправильно", - подчеркнул Менахем Марголин, которого цитирует издание The Times of Israel.

Жителям Германии не запрещено хранить вещи с нацистской символикой дома до тех пор, пока они не демонстрируются публично

Глава аукционного дома признался немецкому информагентству DPA, что получает не только такие вежливые послания, но и письма с угрозами и оскорблениями. "Большая часть клиентов, которые делают у нас покупки, - это музеи, государственные собрания и частные коллекционеры, которые подходят к этому вопросу очень серьезно", - заверил он, но гарантии, что среди покупателей не затесался человек, зараженный преступной идеологией, получить невозможно. А что именно покупатели делают с нацистскими артефактами, купленными на аукционе, сотрудники аукционного дома проследить не могут.

Несмотря на то, что демонстрация свастики и других нацистских символов в Германии уголовно наказуема и может привести к трем годам лишения свободы, закон делает исключения для их использования в образовательных или научных целях в книгах, журналистских публикациях и произведениях искусства критического характера. Есть еще одно правило, которому следует аукционный дом - жителям Германии не запрещено хранить вещи с подобной символикой у себя дома до тех пор, пока они не демонстрируются публично, а продавец может продавать их, если незаконных символов не видно. Например, на сделанном из серебра окладе книги Адольфа Гитлера выгравирован герб Третьего рейха, но все лоты скандального аукциона предусмотрительно скрыты от глаз публики и доступны только авторизованным пользователям. Так что доказать наличие орла со свастикой, как и то, что книга - действительно Mein Kampf, было бы непросто.

Кому и для чего послужат эти вещи, которые глава Европейской еврейской ассоциации Менахем Марголин назвал "пропитанными кровью"

Зато бизнес процветает. К примеру, в 2016 году аукционный дом продал пиджак, который однажды надел Гитлер, за 275 тысяч евро. И это не предел: ведь, по мнению экспертов, спрос на нацистские артефакты со временем будет расти. Специалист по антиквариату и раритетам Терри Ковел, которого цитирует американское издание Washington Post, считает, что это связано с тем, что "множество людей боится, что вся история с нацизмом будет забыта, и хотят показать, что тогда произошло". По его словам, большая часть предметов, поступающих на аукционы, раньше скрывалась, потому что была вывезена из Германии солдатами стран антигитлеровской коалиции. "Сейчас они умирают, и их семьи продают эти вещи", - полагает Ковел. Впрочем, иногда от таких вещей избавляются и немецкие музеи. Например, в мае Немецкий музей в Мюнхене, который считается крупнейшим в Германии техническим и научным музеем, чтобы пополнить бюджет, выставил на торги шифровальную машину нацистских времен SG-41, которую называли "кофемолкой Гитлера". Как сообщает Deutsche Welle, ее продали в итоге за 98 тысяч евро.