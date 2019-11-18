В правительстве оценили идею сократить время продажи алкоголя

В правительстве не считают необходимым рассматривать обращение об изменении времени продажи алкоголя. Эти вопросы отданы в регулирование регионам, напомнил пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов, комментируя предложение Общероссийского народного фронта (ОНФ) сократить интервал продажи алкоголя в стране до 22:00.

"Каждый руководитель региона вправе принять решение о сокращении или продлении продажи алкоголя, исходя из пожеланий граждан и социально-культурных традиций того или иного субъекта Российской Федерации", - напомнил он. В некоторых регионах руководители давно это сделали, подчеркнул Осипов.