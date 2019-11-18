Около 2,5 тысячи учеников из почти 400 школ России соревнуются в электронных шахматах, скоростном поиске информации и двух суперпопулярных компьютерных играх - Dota 2 и Hearthstone. Всероссийские соревнования среди школьных сборных проводит Федерация компьютерного спорта России (ФКС России). Сейчас лучшие школьные команды представляют свой регион на зональном этапе. А в декабре они встретятся на финальном турнире в Москве и сразятся за главные призы - кубок Школьной лиги и звания чемпионов.

Напомним: с 2016 года киберспорт официально считается в нашей стране видом спорта. Ребята постарше уже получают реальные разряды. И, как рассказали "РГ" в ФКС России, специалисты работают над тем, чтобы включить в Единую всероссийскую спортивную классификацию разряда "кандидат в мастера спорта" и звания "мастер спорта" по компьютерному спорту.

Сейчас в экспертном сообществе обсуждается введение в школах факультативных уроков по киберспорту. Это могут быть курсы по выбору для учеников старшей школы. Или, например, школьный спортивный клуб. "Факультативы будут способствовать развитию навыков командной игры, стратегического и абстрактного мышления, логики, скорости реакции", - заявила руководитель проектного офиса Института развития интернета Оксана Подварко. Правда, есть и риски: компьютерная игромания считается отдельной болезнью. "Зависимых немного, и внедрение киберспорта в школы должно снизить риски. Перерывы, хороший сон, внимательное отношение к здоровью... Дети, которых этому научат специалисты, будут вероятнее соблюдать гигиену игры", - говорит психолог Ольга Морозова.