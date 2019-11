В США выходит самая скандальная книга о Трампе

В США во вторник выходит скандальная книга анонимного автора о том, как Трампа подставляли и саботировали его деятельность самые ближайшие советники, вынуждая тем самым главу Белого дома покинуть свой пост.

Трампа опять выводят из себя?

Книга "Предупреждение", которая написана анонимным автором, изображает американскую администрацию, изобилующую разговорами о неподчинении и недоверии президенту Дональду Трампу. Автор утверждает, что он является "старшим должностным лицом в администрации Трампа". По информации The Daily Mail, это тот же человек, который написал прошлогоднюю скандальную статью о "закулисной жизни" администрации Трампа для газеты The New York Times. Сара Сандерс, бывший пресс-секретарь Белого дома, тогда заявила, что эссе было "жалким, безрассудным и эгоистичным", и призвала NYT "принести извинения". "Это просто еще один пример согласованных усилий либеральных СМИ по дискредитации президента", - сказала она, комментируя выход публикации.

Нынешняя 259-страничная книга является расширенной версией этой статьи, раскрывая еще больше закулисных подробностей деятельности администрации Трампа. По предположению экспертов, ее мог написать "ярый республиканец, питающий стойкую антипатию к Трампу".

По словам автора, который прячется под псевдонимом Anonymous, советники Трампа обдумали способы того, как ускорить отставку президента, минуя импичмент, тем самым побудив его самого покинуть свой пост. Автор также утверждает, что несколько высокопоставленных чиновников уже подготовили прошение Трампу об отставке и лишь ждут своего часа. Телеканал CNN получил ее копию перед появлением книги в магазинах, где она будет продаваться за 16 долларов.

В книге описан один случай, когда Трамп, поддавшись эмоциям, хотел отправить в отставку федеральных судей, которые заблокировали его исполнительные приказы. По словам анонимного автора, советники также горячо убеждали Трампа уволить специального прокурора Роберта Мюллера и руководство министерства юстиции, однако глава Белого дома в последний момент не пошел на этот шаг.

"Мадридский двор"

Любопытно и описание атмосферы, царящей в Белом доме, который, судя по выводам автора, напоминает полный интриг и слухов пресловутый "Мадридский двор". Автор описывает атмосферу как "параноидальную и скрытную", утверждая, что президент особенно подозрительно относится к советникам, которых он лично не назначал. Чиновник говорит, что Трамп проводит многие "политические" встречи, в особо секретной Ситуационной комнате, даже если они не сводятся к обсуждению конфиденциальной информации.

Далее автор утверждает, что Трамп "настороженно относится к тем лицам, которых он не знает", и пишет, что "если когда-либо эксперты из администрации привлекаются к деликатным дискуссиям в Белом доме, они должны быть его "доверенными лицами".

В книге описывается и то, как советники Трампа раздражены его любовью к твитам. Как известно, президент США часто использует платформу социальных сетей, чтобы делать острые политические заявления, нападать на своих политических конкурентов и увольнять своих сотрудников. "Это похоже на то, как вы приходите в дом престарелых на рассвете и видите, как ваш пожилой дядя бегает без трусов по двору и громко ругается на еду в кафетерии, а взволнованные служащие пытаются его поймать, - едко пишет Anonymous. - Вы ошеломлены, удивлены и смущены одновременно. Только ваш дядя, вероятно, не будет делать это каждый божий день, его слова не передаются публике, и ему не нужно руководить правительством США, как только он наденет штаны".

Автор утверждает, что Трамп часто делает неуместные замечания о женщинах: "Я сидел и слушал в неловком молчании, когда он говорит о внешности или работе женщин. Он комментирует макияж. Он шутит о весе. Он критикует одежду. Он подвергает сомнению выносливость женщин на его орбите и вокруг нее. Он использует такие слова, как "конфетка" и "мед", чтобы обратиться к опытным профессионалам. Но босс не должен действовать так в рабочей среде".

Белый дом негодует

Автор подвергся резкой критике со стороны администрации Трампа за то, что не раскрыл свою личность. Ранее в этом месяце министерство юстиции предупредило писателя, что он или она могут нарушить "одно или несколько соглашений о неразглашении", написав книгу. Агенты автора, в свою очередь, обвинили министерство юстиции в попытке установить его личность. А пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм обвинила автора в том, что он трус. "Трус, написавший эту книгу, не назвал себя по имени, потому что это не что иное, как ложь", - сказал Гришэм в своем заявлении. Белый дом отверг все обвинения, которые содержатся в книге, как только о ее выходе стало известно ​​в прошлом месяце. Гришэм заявила, что эта книга "представляет портрет, который является полной противоположностью тому, чем на самом деле является президент".

Бумеранг за увольнения?

Даже если утверждения, которые озвучивает в книге автор, являются надуманными, эта публикация, в принципе хорошо отражает нынешнюю ситуацию в Белом доме и особенно отношение политической элиты к его хозяину. Об этом ранее много раз говорили уволенные Трампом и обиженные на него высокопоставленные чиновники.

Как известно, Трамп за два с половиной года у власти умудрился уволить более 30 человек из своего ближайшего окружения. По жизни и в бизнесе он всегда был этаким волком-одиночкой, который умудрялся "выходить сухим" из самых безнадежных ситуаций. Достаточно сказать, что он четырежды умудрялся балансировать на грани банкротства и, как говорится, "не упал на дно". Однако подобные бизнес-методы, как оказалось, не срабатывают в Вашингтоне, где "тертая в политических баталиях" "вся президентская рать" прекрасно подготовлена к тому, чтобы опутать интригами, подставить и поставить конец на политической карьере даже самого могущественного президента-миллиардера. Впрочем, Трампу к таким "охотам на ведьм" не привыкать. Обороняться он умеет.