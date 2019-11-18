Ведущим специалистам выданы разрешения для работы на белорусской АЭС

В МЧС уточнили, что во время подготовки к эксплуатации первого энергоблока АЭС индивидуальные разрешения выданы руководителям и должностным лицам, деятельность которых имеет ключевое значение с точки зрения обеспечения безопасности. Среди них начальник ядерно-физической лаборатории станции, начальники смен и оперативный персонал. Ранее аналогичное разрешение получил генеральный директор БелАЭС Михаил Филимонов.

"Выдача Госатомнадзором разрешений является результатом большой работы, которая позволяет регулирующему органу убедиться, что управление атомной электростанцией находится в надежных руках компетентных специалистов", - подчеркнули в МЧС.

Кстати, безопасность ядерной энергетики для РБ является главным приоритетом, и, по оценке международных экспертов, АЭС строится по российскому проекту с учетом соблюдения всех требований и рекомендаций МАГАТЭ.