В мире
18.11.2019 11:39
Текст: Юрий Сизов

Ведущим специалистам выданы разрешения для работы на белорусской АЭС

Индивидуальный допуск для работы на ядерном объекте вручен специалистам белорусской АЭС в Гродненской области, до промышленного старта которого остается несколько месяцев. Чтобы получить разрешение, пояснили БЕЛТА в департаменте по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям РБ, кандидату нужно было пройти оценку знаний. Кроме того, он должен был сдать тесты и обследования - в том числе медицинские и психофизиологические - на стрессоустойчивость и умение работать в команде.

В МЧС уточнили, что во время подготовки к эксплуатации первого энергоблока АЭС индивидуальные разрешения выданы руководителям и должностным лицам, деятельность которых имеет ключевое значение с точки зрения обеспечения безопасности. Среди них начальник ядерно-физической лаборатории станции, начальники смен и оперативный персонал. Ранее аналогичное разрешение получил генеральный директор БелАЭС Михаил Филимонов.

Фото: Нововоронежская АЭС
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"Выдача Госатомнадзором разрешений является результатом большой работы, которая позволяет регулирующему органу убедиться, что управление атомной электростанцией находится в надежных руках компетентных специалистов", - подчеркнули в МЧС.

Кстати, безопасность ядерной энергетики для РБ является главным приоритетом, и, по оценке международных экспертов, АЭС строится по российскому проекту с учетом соблюдения всех требований и рекомендаций МАГАТЭ.

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