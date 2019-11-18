Врачи рассказали, кому нельзя ставить медицинские банки

Лечение медицинскими банками (каппинг-терапия) практиковалось еще в древнем Египте и Китае, а в России эффективность метода "вакуумной терапии" впервые обоснована известным хирургом Николаем Пироговым в середине XIX столетия.

Как сообщил "РГ" кандидат медицинских наук, главный врач медицинского центра "ВИД" Дмитрий Смирнов, правильно применяемые медицинские банки улучшают процессы крово- и лимфообращения, а также усиливают процессы обмена веществ, что стимулирует иммунную систему.

"Эффект такой же, как при аутогемотерапии, но осложнений намного меньше. Метод показан при воспалительных заболеваниях легких на стадии выздоровления, миозитах, невритах, радикулитах, межреберной невралгии", - заявил Дмитрий Смирнов.

Однако перед применением "вакуумной терапии" необходимо проконсультироваться с врачом.

Противопоказаниями являются артериальная гипертензия, гемофилия, некоторые кожные заболевания, туберкулез легких, онкологические заболевания и болезни сердца. Банки также нельзя ставить детям младше трех лет и при температуре выше 38 градусов.