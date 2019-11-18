Замминистра экономики Бабич вошел в рабочую группу Совета по нацпроектам

Президент России Владимир Путин внес первого заместителя министра экономики и экс-посла в Беларуси Михаила Бабича в рабочую группу Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Об этом говорится в распоряжении, размещенном на официальном портале правовой информации.

Бабич был назначен заместителем министра экономического развития РФ в июне этого года. До этого он являлся послом России в Республике Беларусь и специальным представителем президента РФ по развитию торгово-экономическим отношений. Бабич также работал в Минэкономразвития в 2003 году в должности помощника министра экономического развития и торговли РФ.

Согласно документу, помимо Бабича в состав рабочей группы также вошел Игорь Смирнов, заместитель руководителя исполкома движения "Народный фронт "За Россию". В то же время из состава исключены заместитель министра экономического развития РФ Вадим Живулин и временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.