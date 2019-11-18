Новости

Лавров: Из-за действий США углубляется кризис в сфере контроля над вооружениями 16:39
Суд оставил Джулиана Ассанжа под стражей 16:18
Жирков может пропустить заключительный матч отборочного турнира ЧЕ 16:12
NASA впервые описало "танец" лун на орбите Нептуна 16:12
Ученые впервые показали 3D-снимок найденного в Турции "Ноева ковчега" 16:08
Hyundai выпустил дешевую альтернативу Solaris 16:08
Москалькова предложила Бутиной защищать права россиян за рубежом 16:07
Аксенов рассказал об ожиданиях от передачи кораблей Украине 16:04
В Кремле назвали незыблемой взаимовыгодность союза с Беларуси 16:03
На Урале подполковник полиции на личном авто насмерть сбил пенсионерку 16:00
ЦСКА в товарищеском матче обыграл ростовский СКА 15:53
"Газпром" направил "Нафтогазу" предложение по транзиту газа 15:44
Эрмитаж застраховал полотно Боттичелли на сумму 3 млн евро 15:41
В Петербурге завкафедрой ветакадемии осудили за взятки 15:32
Скорая помощь протаранила автобус на северо-западе Москвы 15:15
Почему нельзя закусывать алкоголь маринованными огурцами 15:10
Бэтмен, Чудо-женщина и Киборг вновь объединились ради Зака Снайдера 15:05
Китайская копия Range Rover оказалась в десять раз дешевле оригинала 15:05
В Кремле ответили на вопрос об усилении контроля на границе с Беларусью 14:58
В правительстве оценили идею сократить время продажи алкоголя 14:57
Участник митинга в Москве Новиков признал вину в избиении полицейского 14:54
Киеву предложили вернуть сейнер "Норд" после передачи кораблей ВМСУ 14:42
В Швеции воссоздали облик 7000-летней женщины-шамана 14:38
В Кремле переадресовали в ФСБ вопросы по украинским кораблям 14:30
Мэрия Махачкалы эвакуирована после сообщения о взрывном устройстве 14:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сотрудники газеты "Курская правда" прошли стажировку в "Российской газете"
Сотрудники газеты "Курская правда" прошли стажировку в "Российской газете"
Что не пропустить по ТВ на неделе с 18 по 24 ноября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 18 по 24 ноября
Знаете ли вы историю России? Проверочный тест из базы ОГЭ
Знаете ли вы историю России? Проверочный тест из базы ОГЭ
18.11.2019 14:38
Рубрика: Культура

В Швеции воссоздали облик 7000-летней женщины-шамана

Текст: Денис Передельский
Фото: Gert Germeraad / Trelleborgs Museum Фото: Gert Germeraad / Trelleborgs Museum
Фото: Gert Germeraad / Trelleborgs Museum

В Швеции археолог и скульптор Оскар Нильссон сумел воссоздать внешний облик женщины, чье богатое погребение было обнаружено при проведении раскопок еще в 1980-е годы. Он назвал ее "шаманом", поскольку эта женщина была погребена около 7000 лет назад на "троне" из оленьих рогов.

Как сообщает Live Science, речь идет о представительнице народа охотников-собирателей, которые проживали на территории современной Швеции около 7000 лет назад.

Фото: iStock
В Эквадоре в 2100-летних могилах нашли тела в "шлемах"

Останки женщины были найдены в Скейтхольме - археологическом участке на южном побережье Швеции. Ее могила находилась среди других захоронений, датируемых 5500-4600 гг. до н.э.

Примечательно, что захоронение было вертикальным. Женщину погребли сидящей на "троне", изготовленном из оленьих рогов. Предыдущие исследования показали, что она умерла в возрасте от 30 до 40 лет. Ее рост составлял около 1,5 метра.

Основываясь на данных анализа ДНК, взятой из других могил в Скейтхольме, исследователи установили, что эти люди обладали светлыми глазами и темной кожей.

Чуть ранее журнал National Geographic уточнил, что Оскар Нильссон весьма кропотливо воссоздавал облик этой женщины. Судя по богатому погребению, она была очень важным членом общества.

Нильссон использовал точную 3D-копию оригинального черепа, при помощи которого он буквально собрал лицо, мышцу за мышцей. А для воссоздания тела использовал "живую модель" с аналогичным ростом и телосложением.

Одежда и украшения были изготовлены из местных материалов Хеленой Гьерум, которая помогала скульптору. Надо сказать, что именно Нильссон сделал 7000-летнюю женщину шаманом. Художник увидел ее таковой.

Фото: APA/DOMBAUHUTTE TO ST. STEPHAN
Ученые заглянули в гробницу главы Священной Римской империи

У ученых нет доказательств того, что эта женщина общалась с духами. Однако, по мнению Нильссона, на это указывают атрибуты. Так, эта голубоглазая женщина носила накидку из перьев, ожерелье из сланца и пояс, изготовленный из 130 зубов различных животных.

Кроме того, ее темная кожа была украшена светлыми узорами, а на "троне" она сидела, скрестив ноги. Реконструкция также показала, что взгляд у нее был довольно суровым.

"Мне редко доводилось делать реконструкцию человека, в котором чувствовалось бы так много характера, - говорит Нильсон. - Но здесь точно был сильный характер. Поскольку мы пришли к выводу, что она была шаманом, нам было легче воссоздать выражение ее лица. Она - словно ворота между нашим и другим миром, и это должно было быть отражено на ее лице".

Тысячелетние "погремушки" оказались ультразвуковыми приборами
На плато Наска обнаружены изображающие монстров рисунки
Культура Арт Музеи и памятники Общество Наука Общество История
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В правительстве оценили идею сократить время продажи алкоголя
В Кремле ответили на вопрос об усилении контроля на границе с Беларусью
Назван срок поставки систем С-400 в Индию
Депутат бундестага: Европе не нужен американский газ
Новая встреча в астанинском формате может пройти в декабре