Жирков может пропустить заключительный матч отборочного турнира ЧЕ

Полузащитник Юрий Жирков может пропустить заключительный матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в гостях против Сан-Марино, который состоится 19 ноября.

Напомним, во вторник сборная России по футболу проведет заключительный матч отборочного турнира чемпионата Европы против команды Сан-Марино. Накануне матча главный тренер российской команды Станислав Черчесов ответил на вопросы журналистов.

Черчесов рассказал, что, вероятнее всего, в этом матче не сможет сыграть полузащитник Юрий Жирков.

"Вероятность большая, что Жирков не сыграет. Радует, что Головин провел тренировку, хоть она и не была интенсивной. Вечером будет заключение от врача, и от этого будем исходить", - приводит ТАСС слова Черчесова.

Сборная России уже ранее гарантировала себе выход на Евро-2020. Жеребьевка финальной стадии турнира состоится 30 ноября.